Cádiz rinde homenaje al talento del deporte andaluz en los Premios Andalucía de los Deportes 2025

El Gran Teatro Falla de Cádiz se ha convertido en el epicentro del deporte andaluz con la celebración de la gala de los Premios Andalucía de los Deportes 2025, un acto en el que la Junta de Andalucía reconoció a los protagonistas más destacados del último año. Deportistas, clubes, federaciones e iniciativas vinculadas al deporte recibieron su homenaje en una ceremonia que puso en valor el esfuerzo, el talento y la proyección del deporte de la comunidad.

La gala estuvo presidida por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, quienes destacaron el gran momento que atraviesa el deporte andaluz y el papel que desempeñan los deportistas como referentes para las nuevas generaciones.

Patricia del Pozo subrayó la importancia de celebrar la ceremonia en el Gran Teatro Falla, al que definió como un símbolo del talento y la creatividad gaditana. En su intervención señaló que cultura y deporte comparten valores esenciales como el esfuerzo, la disciplina, la pasión y la capacidad de emocionar. Además, dedicó unas palabras a los premiados, a quienes definió como ejemplo para miles de jóvenes andaluces por su constancia, respeto y espíritu de superación.

Por su parte, Antonio Sanz explicó que estos galardones buscan reconocer públicamente las trayectorias más destacadas del deporte andaluz, no sólo por sus resultados deportivos, sino también por su comportamiento ejemplar y por contribuir al crecimiento del deporte en la comunidad. El consejero destacó que el acto refleja el compromiso del Gobierno andaluz con el deporte, desde la base hasta el alto rendimiento.

Uno de los momentos centrales de la noche fue la entrega del premio a la Mejor Deportista, que recayó en la marchadora granadina María Pérez tras conquistar el oro en las pruebas de 20 y 35 kilómetros marcha en el Campeonato del Mundo de Atletismo. El galardón al Mejor Deportista fue para el piloto sevillano José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3, aunque no pudo asistir al encontrarse compitiendo en el campeonato.

En la categoría de deporte adaptado, el premio al Mejor Deportista con Discapacidad fue para el atleta onubense José Nicolás Castaño, mientras que la malagueña Sarah Almagro recibió el galardón a la Mejor Deportista con Discapacidad después de proclamarse campeona del mundo y de Europa de surf adaptado.

El reconocimiento a la Promesa del Deporte Masculino fue para el cordobés Guillermo del Pino, campeón del Eurobásket Sub 18 con la selección española. En categoría femenina, el premio a la Promesa del Deporte fue compartido por las cordobesas Noelia Pontes e Irene del Rey, tras sus éxitos en el Europeo de Tiro Olímpico TRAP.

En el apartado de equipos, el jurado distinguió ex aequo como Mejor Equipo Masculino al Unicaja Baloncesto, campeón de la Basketball Champions League y de la Copa del Rey, y al CD Amivel, ganador de la Eurocup 3 de baloncesto en silla de ruedas. El premio al Mejor Equipo Femenino fue para el CAB Estepona, que logró un histórico ascenso a la Liga Femenina Endesa.

También se reconoció la labor institucional. La Federación Andaluza de Vela recibió el galardón como Mejor Gestor Deportivo gracias al trabajo desarrollado en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, situado en El Puerto de Santa María. Asimismo, la Universidad de Cádiz fue premiada por la campaña “En la UCA juega limpio: el deporte educa”, centrada en la prevención de la violencia y la promoción de los valores deportivos.

El premio Javier Imbroda al Deportista con Mejor Expediente Académico fue para la remera gaditana Esther Fuerte, que compagina brillantes resultados internacionales con una sobresaliente trayectoria académica.

La gala, presentada por los periodistas de RTVA Silvia Sanz y Fernando Pérez, contó con actuaciones de la Jambá Brass Band, la chirigota del Yuyu “Los que van a coger papas” y la cantante María Peláe, que puso el broche final interpretando el himno de Andalucía.

El jurado otorgó además cinco menciones especiales a la jugadora de pádel Carolina Navarro, al piloto José Luis Criado, al jinete Luis Astolfi, a la Federación Andaluza de Bolos y a los Juegos Mediterráneos de Almería 2005, coincidiendo con el veinte aniversario de aquel evento histórico.

La ceremonia celebrada en Cádiz confirmó el excelente momento que atraviesa el deporte andaluz, impulsado por el talento de sus deportistas, el trabajo de los clubes y el apoyo institucional que continúa fortaleciendo su crecimiento y proyección internacional.