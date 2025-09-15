El Caja 87 muta a Cajasol 87 de la mano de la Fundación

No hay ACB, por el despropósito de varios dirigentes, ni siquiera Primera FEB, pero hay baloncesto en Sevilla. La llama sigue viva y sigue creciendo recuperando sones del pasado, especialmente con la vinculación de la Fundación Cajasol con el Caja 87, que hará que el nombre del club mute a Insolac Cajasol 87

"Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y Gonzalo Crespo, presidente del club de baloncesto Caja 87, han firmado un acuerdo de colaboración por el cual la Fundación obtiene derechos de marca y fruto de este compromiso el equipo sénior masculino pasará a denominarse oficialmente Cajasol 87", indica una nota emitidad por la entidad hispalense.

La Fundación Cajasol refuerza su apoyo al deporte y al talento andaluz y reafirma su compromiso con la juventud, la salud y la cohesión social. “El deporte es una herramienta poderosa para educar, unir y transformar", declaró Antonio Pulido durante la firma delacuerdo. Por su parte, Gonzalo Crespo, presidente del Caja 87 aseguró que “incorporar a la Fundación Cajasol al núcleo del club supone una alianza estratégica que nos permitirá construir un club más sólido, más sostenible y con mayor proyección en la ciudad”.

El convenio permitirá al equipo continuar desarrollando su labor deportiva en Segunda FEB y social, "con un enfoque integral que abarca desde la competición hasta la formación y la concienciación". Entre las actividades previstas destacan la participación de sus equipos, desde categoría premini hasta sénior, en competiciones federadas y no federadas; la realización de acciones formativas orientadas a jugadores, entrenadores y familias; y la puesta en marcha de iniciativas sociales y de divulgación en centros escolares, asociaciones y entidades educativas, con el objetivo de promover la actividad física y hábitos de vida saludables.

"Con este patrocinio, la Fundación Cajasol refuerza su papel como agente activo en la promoción del deporte y la educación en valores, y el club Cajasol 87 se consolida como un referente del baloncesto sevillano comprometido con su entorno", finaliza el comunicado.

Cabe recordar que Antonio Pulido se comprometió a apoyar al Baloncesto Sevilla en la ACB de forma económica, aunque la liquidación del club al no superar la auditoría para acceder a la Liga Endesa ha hecho que la Fundación Cajasol ramifique su apuesta por el deporte y se centr ahora en el proyecto del Caja 87, seguramente con el reto de volver a poner a Sevilla, otra vez con el nombre de Cajasol, en el mapa de la élite en el mundo de la canasta.