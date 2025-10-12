El Caja 87 pica piedra para llevarse el triunfo ante el Clavijo (66-76)

Segundo partido y segunda victoria del Caja 87. La calma se asienta sobre el conjunto hispalense, que demostró compromiso y unión para sacar adelante un duro choque contra el Clavijo, al que superó por 66-76 sobreponiéndose a un mal arranque, los errores en el triple y a la ausencia de un cuatro titular que obliga a hacer muchos ajustes en el quinteto que está en pista. También ganó sin el lesionado Franch, ausencia que sí se notó a la hora de circular mejor el balón en ataque, pero la buena actuación de Rafa Santos y los puntos de un entonado Clark, Dedovic y Bilalovic, siempre al rescate, permitieron al cuadro cajista traerse un segundo triunfo que permitirá a la plantilla seguir trabajando con tranquilidad para definir roles, conceptos, estilo de juego… Todo lo que se hace en pretemporada y que ahora Adrià Alonso tiene que hacer con la liga de Segunda FEB en marcha.

Le costó entrar en el partido al conjunto sevillano. Frío y con poco movimiento de balón en ataque, en defensa las piezas no se ajustaban y el cuadro local abrió de inicio una pequeña brecha de 7-0. Fueron las individualidades cajistas las que frenaron las acometidas locales y, después, desde la defensa, el conjunto de Adrià Alonso se fue metiendo en el encuentro tras la primera canasta de Sergio Cecilia más de tres minutos y medios después del arranque del encuentro. Aparecieron Dedovic y Clarke, ya con un Rafa Santos en la pista que le dio al equipo una mejor circulación para empezar a encontrar mejores situaciones de tiro, si bien la entrada de Berthold y los problemas de Dibba para defender la continuación permitió al cuadro riojano mantenerse por delante. Siete puntos seguidos del interior del equipo riojano.

El técnico catalán del Caja 87 sigue haciendo pruebas y si en el estreno probó con Dibba y Jankovic juntos ahora el serbio hizo pareja interior con Latorre. El agujero en el cuatro en lo que Okafor se pone a tono es evidente y parece que, de momento, sólo Dedovic es capaz de cubrirlo. Fue en la recta final del primer cuarto cuando Rafa Santos aprovechó otro error en el saque de fondo de Clavijo para darle la primera ventaja a los suyos y tras un error local Clarke tiró de clase para sumar dos puntos más y cerrar los primeros 10 minutos con 18-21.

Los mismos problemas del primer acto tuvo el Caja 87 al inicio del segundo. Los tiros libres salvaban al cuadro hispalense, que echaba en falta la creación de juego del lesionado Franch en ataque. Los errores de uno y otro lado se repetían y la primera canasta en juego cajista fue de Clarke, un triple, el primero de su equipo tras nueve fallos previos (21-28) y ya con Okafor disfrutando de sus primeros minutos (testimoniales) de la temporada. El tiempo muerto le sentó bien a los de Ricardo Uriz, que contestaron con un parcial de 8-0 con dos triples de Kevin Torres, lo que obligó a Alonso a llamar ahora a capítulo a su tropa para ordenar las ideas. Santos conectó con Dibba, que con un mate anotó su primera canasta del encuentro, el propio base cordobés anotó un canastón turando de técnica individual y Bertain quiso aprovechar su poco tiempo en pista sin fallo desde la personal para mantener al cuadro hispalense por delante (36-37), aunque fueron dos canastas de Jankovic, haciendo de cinco, lo mejor sabe hacer, lo que permitió al cuadro andaluz irse al descanso mandando en el marcador (39-41). Y eso con un paupérrimo 1/11 en triples, con apenas cuatro asistencias (10 del rival), lo que indica que la pelota se compartió poco y sin aprovechar demasiado las 12 pérdidas locales. Mucho que mejorar.

Pero éste de Logroño era un partido de picar piedra. Y eso que afinó la puntería desde el triple el Caja87 tras su paso por los vestuarios y Dedovic clavó los dos primeros. Dibba firmó su acción semanal para sus vídeos de highlights con un tapón sobre Torres para correr el contragolpe y finalizar con un mate marca de la casa y Bilalovic se unió a la fiesta del triple para darle a su equipo su máxima ventaja (44-52). Pero en su mejor momento le faltó consistencia, con problemas para cerrar el rebote que permitieron al Clavijo colocarse de nuevo a tiro de piedra (50-52). Cinco puntos de Bilalovic, sin embargo, permitieron a los visitantes llegar al cuarto decisivo mandando en el luminoso (50-57).

El propio partido fue ajustando los roles del conjunto hispalense. Bilalovic tiró del carro y Clarke apareció cuando las cosas se complicaron cuando un ex ACB como Joan Pardina puso el 61-63. El base sacó a bailar a de Pablo, lo dejó clavado y metió un triple que daba tranquilidad a los de Adrià Alonso, antes de que Rafa Santos enfilara el triunfo con un 2+1. Las prisas fueron mala consejera para el Clavijo, que empezó a seleccionar mal los tiros viendo cómo corría el reloj y Cecilia sentenció desde la personal con cinco puntos seguidos para abrochar una victoria sufrida que refuerza a una plantilla que sigue dando pasos adelante en su construcción, conociendo a su nuevo técnico y éste a sus jugadores.