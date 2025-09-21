El Cajasol 87 pierde en Córdoba el tren de la Copa de España (75-69)

Segundo encuentro de la Copa de España y segunda derrota del Cajasol 87, esta vez frente al Coto Córdoba por 75-69. Nada cambia en la hoja de ruta, ya que aunque sea competición oficial, esta primera fase los equipos se lo toman como pretemporada y es por ello que Eloy Ramírez prefirió no forzar a Bilalovic ni Okafor con el inicio liguero el 4 de octubre contra el Círculo Gijón como objetivo probable para ellos. Dos argumentos menos en ataque, dos importantes referencias, que se notaron en un Cajasol 87 que echó en falta algún líder sobre la pista ante un rival que tenía claro lo que quería hacer: correr en ataque, buscar a Black en el perímetro y aprovechar el físico de Schutte en la pintura. En los visitantes, el bajo porcentaje desde el perímetro, la falta de solidez por dentro y la ausencia de un líder sobre el parqué, con Dedovic desaparecido, marcaron un duelo que sólo debe servir para incidir en qué puntos mejorar.

Por dentro tuvo problemas el conjunto hispalense a la hora de cerrar el rebote permitiendo a los locales comenzar con 7-2, pero un parcial de 0-12 le dio la vuelta pronto al marcador con Sergio Cecilia mandando en ataque y Latorre haciéndose grande por dentro. Con 13-16 se cerró el primer cuarto con una nueva canasta del escolta sevillano, el desacierto desde el triple y las concesiones en los rebotes permitieron al Coto Córdoba jugar muy a gusto. Tanto que se fue hasta los 27 puntos en el segundo acto impulsado por los triples de Black, las capturas ofensivas de Schutte y Bello y las asistencias de Gonzalo Orozco.

Entre Franch y Clarke mantuvieron a flote al cuadro hispalense, pero el Cajasol 87 jugaba con precipitación, aunque a mitad de cuarto mandaba con un triple de Bertain a la salida del tiempo muerto de Eloy Ramírez. Funcionó la pizarra. Pero Black empezaba a calentar desde fuera y ni Jankovic ni mucho menos Dibba aportaban la presencia interior requerida. Aun así el serbio, tras una gran asistencia de Rafa Santos, puso el 36-36, aunque al descanso el marcador lucía un 40-36 para el cuadro cordobés.

No cambió el guión a vuelta de vestuarios. Black fusilaba desde el triple al equipo sevillano, Clarke trataba de responder, quizá algunas veces de forma precipitada y con el +7 (55-48) amagó el cuadro califal con romper el encuentro, pero entre el coriano Joaquín Cebolla y Franch, que firmó su cuarto triple de cuatro intentos a pocos segundos del final del tercer periodo mantuvieron con vida a un Cajasol 87 que no encontró su ritmo en ataque para entrar en los últimos 10 minutos sólo cinco abajo (61-56) y todavía metido en el encuentro.

El martillo cordobés inició el último acto con su mejor arma este mediodía en Vistalegre, con un triple. Esta vez de Alejandro Rodríguez, pero los de Eloy Ramírez elevaron su nivel de intensidad atrás para evitar tiros cómodos y con Franch viendo el corte de Cecilia y Jankovic apareciendo se engancharon de nuevo al encuentro (64-60) todavía con mucho tiempo por delante. Pero el Cajasol 87 sigue en rodaje. A las ausencias por lesión se unió un Dedovic que no anotó ningún punto en más de 27 minutos en pista y eso se nota, además de un Dibba con manos blandas en ataque que aportaba poco en pista, más allá de algún tapón en defensa. Ello permitió, entrando pronto en bonus el equipo sevillano, que Coto Córdoba lograra su máxima renta (69-60 tras una técnica al entrenador utrerano) antes de que Sergio Cecilia apareciera desde el perímetro para clavar dos triples seguidos para agarrarse al partido, pero en los momentos claves las pérdidas y de nuevo la precipitación en ataque acabaron por condenar al Cajasol 87.