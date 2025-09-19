Cajasol también apoyará al equipo de baloncesto femenino de Sevilla

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y Susana Otero, presidenta del Club Baloncesto Sevilla Femenino, formalizaron un acuerdo de colaboración por el que la entidad deportiva adoptará la denominación ofi cial de Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino.

Este convenio supone un respaldo decisivo al baloncesto femenino sevillano y refuerza el compromiso de la Fundación Cajasol con el talento local, el deporte y los valores que éste transmite. La alianza se orienta principalmente a impulsar el desarrollo del baloncesto femenino en Sevilla y en toda Andalucía, consolidándolo como una herramienta esencial para la transformación social, la reducción de desigualdades y la promoción de hábitos de vida saludables.

Con la firma de este acuerdo, el Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino inicia un camino de crecimiento de la mano de la Fundación Cajasol, con el propósito de construir un proyecto deportivo sólido y sostenible, que trascienda lo puramente competitivo. El club refuerza así su apuesta por la inclusión, la igualdad de oportunidades y la excelencia, situándose como un referente en la promoción del deporte femenino a nivel regional.

Historia y trayectoria del club

El CB Sevilla Femenino fue fundado en 2018 con el objetivo de dar proyección y estabilidad al baloncesto femenino en la capital hispalense. En estos años el primer equipo ha cosechado importantes logros entre los que destacan los ascensos a LF2 de las temporadas 20-21 y 22-23 y, sobre todo, el Campeonato de LF2 conseguido la pasada temporada, que supuso el ascenso a LF Challenge.

Además el CB Sevilla Femenino ha creado una sólida estructura de cantera contando con presencia en todas las categorías federadas, lo que lo convierte en uno de los referentes del deporte de base sevillano.