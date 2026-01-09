El Cajasol Real Ciencias regresa a la División de Honor con un exigente duelo ante el Liceo Francés

El Cajasol Real Ciencias Sevilla vuelve a la División de Honor este sábado a las 15:00 horas, reencontrándose con su público en el campo Juan Arenas, donde recibirá al Liceo Francés en el encuentro correspondiente a la séptima jornada del campeonato. El partido estará dirigido por la árbitra Lee y marcará el regreso de la liga tras el parón iniciado el pasado 8 de noviembre.

El equipo sevillano afronta esta reanudación con energías renovadas después del descanso navideño y con el objetivo de recuperar las buenas sensaciones mostradas antes de la pausa. Enero se presenta como un mes clave, con tres jornadas consecutivas frente a Liceo Francés, Ordizia y Barça, rivales directos que servirán para definir la posición del conjunto científico de cara a la segunda vuelta.

El Liceo Francés, que ha regresado esta temporada a la máxima categoría tras 18 años, ocupa actualmente la séptima posición con 10 puntos. El conjunto madrileño inició la liga con fuerza, imponiéndose a Ordizia y Barça, y ha demostrado ser un rival competitivo, con una estructura sólida y capacidad para llegar con claridad a la zona de 22. Sus principales referencias ofensivas son Tano Spinelli y Adrián Gabas, ambos con cuatro ensayos, mientras que el apertura Adrián Lastra lidera la anotación con 74 puntos.

Cita trascendental Tras el parón por el nuevo formato de la Copa, el Cajasol Real Ciencias Sevilla retoma la División de Honor recibiendo al Liceo Francés, un rival directo en la clasificación, en un partido clave para medir el crecimiento del equipo en la temporada

Desde el cuerpo técnico del Ciencias se subraya la necesidad de mantener la concentración, la disciplina y la intensidad durante los ochenta minutos para superar a un adversario que no concede facilidades. El respaldo de la afición será un factor determinante en un partido clave para seguir escalando en la clasificación y reforzar la confianza del grupo.

Durante las últimas semanas, el equipo ha trabajado en la mejora de aspectos físicos y tácticos, además de recuperar jugadores. El entrenador, Tomás Carrió, valoró positivamente la preparación: “Hemos trabajado muy bien para contrarrestar las fortalezas del Liceo e imponer las nuestras: melé, contacto, maul y el juego por zonas. Tenemos un hermoso desafío ante un rival que no se entrega nunca”.

La lista de convocados presenta una novedad destacada con el regreso de Coco Roldán, que vuelve tras superar una lesión. Junto a él, completan la convocatoria Nahuel Yáñez, Marcelo Marina, Matías Galliano, Juan Carlos Sánchez, Augusto Ledesma, Óscar Sánchez, Manolo Bobo, Luis Caruz, Ibai Olabe, Daniel Stöhr, Talla Samb, Jaime Borondo, Jay Davis, Manuel Vázquez, Mario Vallejo, Estanislao Bay, Tomás Lamboglia, Perico Oltra, Antonio García, Fernando Luna, Ignacio Moreno y Jaime Camarero.