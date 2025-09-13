El Cajasol Sevilla BM Proin inicia su ambicioso reto con una derrota en Sagunto (28-24)

El Cajasol Sevilla BM Proin, con su nueva denominación para esta temporada, no pudo tener un buen debut en su segundo curso en la División de Honor Plata. Los sevillanos cayeron en su visita al Fertiberia Puerto Sagunto valenciano por 28-24 en un partido en el que jamás llegaron a estar a gusto en el juego.

Los hombres de Víctor Montesinos no entraron a la cita con la intensidad necesaria y siempre fueron por debajo en el marcador desde que el Fertiberia marcara una distancia favorable de tres goles en los primeros minutos gracias a la velocidad que imprimía en todas las acciones de contragol. Especialmente acertado estuvo en ese sentido Capitán, que impidió con sus goles que los visitantes pudieran meterse rápido en el litigio.

Cuando el argentino Saco era capaz de poner el 1-1 inmediatamente le caían dos goles prácticamente consecutivos de Capitán, autor de los tres primeros de los valencianos. Esa rémora ya iba a durar prácticamente durante todo el encuentro a pesar de que Sasha Tioumentsev, con sus fintas, también cogería una racha en los últimos minutos del primer periodo con dos tantos consecutivos (9-8 y 10-9).

Con constantes interrupciones para secar la pista debido a la alta humedad existente en el pabellón, el ritmo se hacía cada vez más lento y se llegaba al descanso con un marcador apretado de 12-11. Otro aspecto importante en ese tramo era la tarjeta roja descalificante que recibía Víctor Deco.

Tras el descanso, el Cajasol Sevilla BM Proin volvería a tardar en meterse en el juego y fruto de ello se puso con cuatro goles abajo (17-13, 18-14). Los esfuerzos para recuperar esa desventaja iban a ser inútiles, ya que lo hombres que vestían de verde no serían capaces jamás de colocar siquiera un empate en el electrónico. La desventaja no se reduciría nunca de los dos goles favorables al Fertiberia Puerto Sagunto, entre otras cosas porque cuando había posibilidad de ellos se producían pérdidas innecesarias en las combinaciones de ataque.

Ficha técnica / RFEBM

No era una salida fácil para el Cajasol Sevilla BM Proin, pero sí se esperaba un poquito más en su deseo de pelear en esta temporada por los puestos altos de la tabla en la División de Honor Plata.