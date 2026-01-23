El Cajasol Sevilla BM Proin, a Pontevedra con ambición y personalidad para seguir creciendo en Plata

El Cajasol Sevilla BM Proin encara una nueva prueba de madurez lejos de casa en la División de Honor Plata. El equipo sevillano se desplaza hasta Pontevedra para medirse al Balonmano Cisne en un encuentro que exigirá el máximo nivel competitivo durante los sesenta minutos. El choque, fijado para las 20:00 horas del sábado 24 de enero, se presenta como uno de los más atractivos de la jornada por el contexto clasificatorio y el momento de ambos conjuntos.

El conjunto dirigido por Víctor Montesinos llega a esta cita tras varias jornadas de buenas sensaciones, en las que ha sabido competir con solvencia tanto en casa como a domicilio. La evolución del equipo es evidente, con una identidad cada vez más reconocible basada en el orden táctico, la solidez defensiva y la capacidad para leer los partidos en función del marcador y del rival. Esa madurez, con el colofón de la última paliza al segundo clasificado hasta entonces, el Fertiberia Puerto Sagunto (30-16), está permitiendo al Cajasol Sevilla BM Proin sumar puntos clave y mantenerse en el liderato dentro de una liga tremendamente igualada.

El desplazamiento a Pontevedra no será sencillo. El Balonmano Cisne, undécimo clasificado después de sumar sólo un punto en sus cuatro últimos partidos, es un rival que se hace fuerte en el Dos Deportes, donde suele elevar su nivel gracias a la intensidad defensiva y al empuje de su afición. Para el equipo sevillano, el reto pasa por mantener la concentración y saber gestionar los momentos de presión ambiental que suelen aparecer en este tipo de escenarios.

Desde el punto de vista del juego, el Cajasol Sevilla BM Proin deberá apoyarse en sus señas de identidad. La defensa compacta, el control del ritmo de partido y la eficacia en las fases ofensivas, con el trío formado por Tioumentsev, Alberto Díaz y Alberto Ruiz, serán aspectos determinantes. El equipo ha demostrado en las últimas jornadas una notable capacidad para competir en partidos cerrados, sabiendo sufrir cuando el contexto lo exige y manteniendo la calma en los finales ajustados. Además, cuenta con el impresionante estado de forma del portero Kilian Ramírez, cada vez más decisivo.

Otro de los factores clave será la gestión de las pérdidas y el balance defensivo. El Cisne buscará imprimir velocidad y castigar cualquier imprecisión, por lo que la toma de decisiones y la disciplina táctica serán fundamentales para que el conjunto sevillano pueda desarrollar su plan de partido. En este sentido, la experiencia acumulada en encuentros de alto nivel puede marcar diferencias.

Confianza El Cajasol Sevilla BM Proin afronta una salida de máxima exigencia ante el Balonmano Cisne, uno de los rivales más competitivos como local de la División de Honor Plata, aunque no llegue en su mejor momento

La clasificación añade un plus de importancia al choque. La División de Honor Plata vuelve a mostrar una tabla comprimida, donde una victoria puede suponer un salto significativo y una derrota obliga a extremar la regularidad en las siguientes jornadas. Para el Cajasol Sevilla BM Proin, sumar en Pontevedra significaría reforzar su candidatura a seguir mirando hacia arriba y confirmar que el proyecto mantiene una línea ascendente sostenida.

El equipo sevillano es consciente de que este tipo de partidos son los que definen objetivos reales. Ganar fuera de casa ante un rival competitivo no sólo aporta dos puntos, sino también confianza y credibilidad dentro del vestuario. La ambición del grupo pasa por competir cada jornada con personalidad, independientemente del escenario o del adversario.

En el Balonmano Cisne se han producido múltiples cambios durante la pausa invernal. Salió el lateral brasileño Linhares para marcharse a la Asobal con el Caserío Puerto Real y también Ribic. A cambio puede debutar en este partido el internacional colombiano Santiago Bedoya, que llega procedente del Melilla. En el último partido fueron arrollados en el derbi gallego por el OAR coruñés por 28-20. En las filas sevillanas la principal baja sigue siendo el lateral Saco, que aún se encuentra con la selección de Argentina.

Todo está preparado para un duelo exigente, en el que el Cajasol Sevilla BM Proin buscará imponer su carácter competitivo y regresar de Pontevedra con otro resultado positivo que refuerce su camino en la División de Honor Plata. Una nueva oportunidad para demostrar que el equipo sevillano está preparado para el reto de pelear por el ascenso en el que está inmerso.