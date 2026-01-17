Victoria del Proin para alimentar su sueño

Imagen de un tiempo muerto en un partido de Copa en San Pablo.

El Cajasol Sevilla BM Proin derrotó 30-16 al Fertiberia Puerto Sagunto en un duelo clave de la zona alta en la División de Honor Plata Masculina. El encuentro enfrentaba al primer y segundo clasificado de la categoría, en un choque directo por el liderato y las posiciones de ascenso a la Liga Asobal.

Desde el minuto dos, el conjunto sevillano tomó la iniciativa en el marcador, aunque Puerto Sagunto reaccionó con rapidez y logró mantenerse en el partido durante los primeros compases. El Cajasol supo recuperar la ventaja en un primer tiempo muy trabado, marcado por la gran cantidad de faltas y el contacto constante, circunstancias que rompieron el ritmo del juego.

El choque entró en una fase de juego cerrado, con numerosas interrupciones y gran protagonismo de ambos porteros, lo que mantuvo el marcador ajustado durante buena parte de la primera mitad. Finalmente, el equipo local consiguió contrarrestar el empuje visitante y se marchó al descanso con una ventaja de cinco goles.

Tras el paso por vestuarios, el Cajasol Sevilla BM Proin salió decidido a sentenciar el encuentro. El equipo local aumentó la intensidad defensiva, recuperó balones clave y comenzó a castigar con rapidez las transiciones ofensivas, lo que le permitió abrir brecha en el marcador en los primeros minutos del segundo tiempo.

La mayor fluidez en ataque y el acierto en la finalización fueron determinantes para ampliar la renta con el paso de los minutos.

Puerto Sagunto intentó reaccionar con cambios y ajustes tácticos, pero el Cajasol mantuvo el control del partido, gestionando bien los tiempos y evitando cualquier intento de remontada. Con el marcador cada vez más favorable, el conjunto sevillano impuso su superioridad tanto física como colectiva.

En los minutos finales, el Cajasol Sevilla BM Proin administró la ventaja con solvencia y cerró una victoria contundente por 30-16, un triunfo de gran valor en la lucha por el ascenso.