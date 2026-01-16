El Cajasol Sevilla BM Proin se muda a Amate en un duelo clave por el liderato ante Fertiberia Puerto Sagunto

El Cajasol Sevilla Balonmano Proin se prepara para vivir uno de los fines de semana más señalados de la temporada en la División de Honor Plata. El conjunto sevillano afronta una jornada marcada en rojo en el calendario, con un duelo directo por el liderato ante Fertiberia Puerto Sagunto, segundo clasificado, en un partido que puede resultar determinante en la lucha por el ascenso.

El encuentro tendrá, además, un componente especial para la entidad, ya que supondrá el estreno oficial del Pabellón Centro Deportivo Amate como nueva sede del equipo durante la segunda vuelta del campeonato. A partir de ahora, este recinto se convertirá en la nueva casa del Proin, un cambio estratégico con el que el club busca reforzar el vínculo con la afición, aumentar la asistencia y seguir consolidando su crecimiento deportivo y social.

En el plano competitivo, el choque enfrenta al líder de la clasificación, el Cajasol Sevilla BM Proin, con Fertiberia Puerto Sagunto, que marcha segundo a sólo dos puntos de distancia, aunque con un partido pendiente ante Benidorm. Esta circunstancia añade todavía más tensión e importancia a un duelo que puede marcar el rumbo de la competición en las próximas semanas.

Actividades paralelas

El partido se disputará este sábado a las 20:30 horas, pero la actividad en el pabellón comenzará mucho antes. Desde las 17:00 horas, el club pondrá en marcha la Fan Zone Proin, una iniciativa pensada para disfrutar en familia, con hinchables, juegos y actividades dirigidas a los más pequeños. Todo ello se enmarca dentro del ambicioso #Reto1000, una acción con la que el club pretende llenar las gradas del nuevo pabellón y convertir el estreno en una auténtica fiesta del balonmano sevillano.

Con el objetivo de premiar la fidelidad de sus seguidores y atraer a nuevos aficionados, el club ha declarado el encuentro como “Día del Aficionado”, con una política de precios muy accesible. La entrada general, para no socios, tendrá un coste de 5 euros, incluyendo consumición, mientras que los socios podrán acceder de forma gratuita, también con consumición incluida. Una iniciativa pensada para que nadie se quede fuera de una cita tan especial.

La jornada contará además con un atractivo añadido gracias a un sorteo especial, en el que, por sólo 5 euros, los asistentes podrán participar para ganar una entrada doble al Palco VIP del Real Betis, reforzando así el componente lúdico y festivo del evento.

El balonmano, el espectáculo y el ambiente están garantizados en una tarde que promete ser histórica para el Cajasol Sevilla Balonmano Proin. Un partido clave, un nuevo pabellón y una afición llamada a ser protagonista en un momento decisivo de la temporada. Todo está preparado para que Amate se vista de gala y el Proin dé un paso más en su camino hacia los objetivos más ambiciosos, que pasan por lograr el ascenso a la Liga Asobal de balonmano.

Baja de Juan Saco

En la parte deportivo, el Cajasol Sevilla BM Proin no podrá contar con el lateral derecho Juan Saco, ya que éste se encuentra concentrado con la selección argentina para disputar el torneo Sur-Centro americano de clasificación para el próximo Mundial. Saco no podrá estar con el equipo sevillano hasta el próximo 25 de enero, por lo que los dos primeros partidos del año se los perderá. Será la única ausencia para Víctor Montesinos con vistas a este encuentro contra Fertiberia Puerto Sagunto.

En el equipo valenciano hay una novedad importante, ya que su entrenador hasta ahora, Toni Malla, que había renovado hasta 2028, solicitó su baja voluntaria para fichar por el Cajasol Ángel Ximénez de Puente Genil. La solución ha sido continuista, ya que el segundo técnico, Sergio Mallo, ha sido ascendido y ahora Manu Etayo será su ayudante. En las filas del Fertiberia Puerto Sagunto destacan dos jugadores sevillanos, concretamente Alberto Serradilla, el hermano menor del internacional por España que está jugando el Europeo, y Antonio Capitán, un lateral nacido en Estepa. Ambos son dos hombres claves en las filas del cuadro valenciano.