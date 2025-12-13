El Cajasol Sevilla BM Proin saca adelante un partido que se complicó (26-32)

El Cajasol Sevilla BM Proin conservó su racha de victorias en la División de Honor Plata del balonmano español tras sacar adelante un partido que se le complicó mucho más de lo que estaba previsto. Los sevillanos, colíderes de la categoría con el Puerto Sagunto tras ganar éste el choque que tenía aplazado, visitaban al colista, el Alcobendas, que llegaba a la cita con cero puntos en su casillero. Sin embargo, todo tardó en quedar decidido y no lo hizo hasta el último parcial para registrar un 26-32 tras el último gol de Tito Díaz cuando el cronómetro llegaba al final.

Fue un partido raro. Víctor Montesinos no podía contar con el guardameta titulararísimo, Kilian Ramírez, ni con Montoro, ambos tocados, a pesar de que viajaron hasta la localidad madrileña. Tampoco se desplazaban los extremos Soler y Moguel, por lo que los visitantes fueron en cuadro, pero era tanta la diferencia en la clasificación y también en el físico de los dos equipos que no debía haber mayores problemas para el triunfo del Cajasol Sevilla BM Proin.

Otro dato a tener en cuenta, además de que los madrileños no han sumado ni un solo punto, es que venían de perder por 19 goles ante el OAR coruñés (29-20). Demasiadas circunstancias para no pensar que el triunfo de los sevillanos tenía que ser incluso bastante claro. Y más se pudo creer en ello con el arranque del juego, con un 0-2 muy rápido y después varios penaltis a favor del Cajasol Sevilla BM Proin por defender dentro del área del Alcobendas.

Pero el colista de la categoría se resistía a torcer el brazo en el pulso y hasta el 9-13 no llegaría la primera ventaja clara a favor de los sevillanos. Los errores en los lanzamientos fáciles fueron demasiado, sobre todo por parte de los extremos, y eso condujo a que la igualdad no se perdiera ni siquiera en el descanso, cuando los sevillanos sólo tenían un 15-16 a su favor.

Llegaría a ponerse la cosa peor tras la reanudación cuando saltaban por primera vez las alarmas al colocarse el Alcobendas por encima con un gol de Óscar Moreno. Era el 18-17 y restaban más de 26 minutos por delante para arreglar la situación, pero el panorama comenzaba a no pintar excesivamente bien. Esa ventaja de un gol se prolongó hasta el 20-1, aumentando la incertidumbre.

A partir de ahí, minuto 41 del partido, ya recuperó el mando el Cajasol Sevilla BM Proin gracias a algunas paradas de mérito de Manu González, que cuajó un buen encuentro como sustituto de Kilian Ramírez. Particularmente llamativa fue una con 24-26 en un lanzamiento con todo a favor de los locales. Hubiera sido el 25-26, pero Manu González hizo un paradón para que inmediatamente después Sasha Tioumentsev colocara el 24-27, que ya fue un colchón bastante confortable para la recta final.

Ficha del partido

El Cajasol Sevilla BM Proin se llevaba el triunfo por un claro 26-32, aunque ese tanteo, en apariencia holgado, no puede ocultar las apreturas que sufrieron los hombres de Víctor Montesinos ante el colista. David Martínez fue el máximo goleador con 8 tantos, entre otras cosas porque estuvo bastante fiable al convertir los numerosos penaltis, mientras que Tito Díaz aportaba también 7 goles sin tener que apretar el acelerador a fondo en un triunfo trabajado.