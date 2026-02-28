El Cajasol Sevilla BM Proin sufre un parón inesperado (28-33)

El Cajasol Sevilla BM Proin puso fin a una racha histórica de doce victorias consecutivas en la División de Honor Plata tras caer por 28-33 ante el Trasmapi Gobycar Citubo H. C. Eivissa en el pabellón Amate. Fue la primera derrota en casa del curso y un tropiezo que, más allá del marcador, deja lecciones en un equipo que había hecho de la regularidad su principal argumento competitivo.

El arranque fue prometedor. Tras un 0-2 inicial, el conjunto sevillano reaccionó con personalidad. Ángel Montoro, incisivo desde el lanzamiento exterior, sostuvo el primer tirón ofensivo. Dos recuperaciones consecutivas permitieron correr y colocarse 4-2, con un juego dinámico y vertical. La defensa apretaba y Raúl Morales culminaba al contraataque para el 8-5, mientras Kilian Garajonay firmaba un paradón en un penalti que levantó a la grada.

El partido, sin embargo, se fue enredando. Eivissa, más bajo de estatura pero eléctrico en las penetraciones, empezó a encontrar fisuras. Las pérdidas locales propiciaron un parcial que equilibró el marcador hasta el 11-11. Alberto Ruiz, decisivo desde los siete metros, rompió la sequía, y el equipo volvió a estirarse hasta el 17-14. Aun así, un penalti visitante con el reloj a cero dejó el 17-15 al descanso y encendió las primeras señales de alerta.

La segunda mitad fue el punto de inflexión. Aunque Alberto Ruiz abrió con el 18-15, dos pérdidas consecutivas dieron alas a los baleares. En apenas minutos, el choque se igualó (18-18) y por primera vez desde el 0-2 inicial los sevillanos se vieron por detrás (18-19). El tiempo muerto de Víctor Montesinos buscó serenidad, pero el atasco ofensivo se instaló.

Intercambio de goles

El intercambio de golpes mantuvo la tensión hasta el 25-26, momento en el que una exclusión visitante ofrecía una oportunidad clara para cambiar el rumbo. No se aprovechó. Eivissa golpeó con un tanto sin ángulo tras parada previa de Kilian y, a partir de ahí, el conjunto insular gestionó mejor los momentos calientes. Dos pérdidas consecutivas del Cajasol Sevilla BM Proin y un contraataque a portería vacía ampliaron la brecha hasta un 26-32 casi definitivo.

En ataque, el equipo sevillano dependió en exceso de Alberto Ruiz, máximo anotador con 11 goles, bien secundado por Montoro (5) y Julio Morgado (4). Pero la fluidez colectiva se diluyó. Eivissa, con Marc Vega (6) y Fernando González (5) liderando la producción ofensiva, mantuvo la calma y castigó cada desconexión.

Acta arbitral.

Hubo protestas a la pareja arbitral en acciones puntuales, pero la clave estuvo en la falta de continuidad. El partido se torció en el tramo final del primer acto y terminó de escaparse en los primeros compases del segundo, cuando las decisiones precipitadas pesaron más que el talento.

El 28-33 final certifica la primera derrota tras doce triunfos y frena una dinámica impecable. El líder sigue siéndolo por méritos acumulados, pero la División de Honor Plata recordó en Amate que no concede treguas. En el otro duelo en las alturas de la jornada, Fertiberia Puerto Sagunto se impuso al UBU San Pablo Burgos por 28-24. Los levantinos son segundos con cuatro puntos menos que el Cajasol Sevilla BM Proin, pero también con un partido menos. Ahora toca recomponerse, recuperar la solidez defensiva y reencontrar la frescura ofensiva que había convertido al Proin en el equipo más fiable de la categoría.