El Cajasol Sevilla Femenino busca la sorpresa en Melilla ante uno de los gigantes de la categoría

El Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino afronta este sábado una de las salidas más exigentes de la temporada, visitando al Melilla Ciudad del Deporte La Salle en el pabellón Guillermo García Pezzi. El conjunto sevillano, dirigido por Eduardo Pérez, llega reforzado tras la valiosa victoria del pasado fin de semana en San Pablo frente a Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura (70-67), un triunfo que reflejó el crecimiento competitivo del grupo.

El cuadro hispalense llega a la jornada en la 13ª posición, con un balance de 3-8, pero con sensaciones positivas y la confianza de seguir dando pasos adelante. El excelente momento de Conchi Satorre y Fanta Gassama, referentes del equipo, se mantiene como uno de los pilares para competir de tú a tú ante uno de los rivales más potentes de la categoría.

Un rival de máxima entidad

El Melilla Ciudad del Deporte La Salle es el tercer clasificado de la competición con un sólido 8-3, y sólo la derrota del último fin de semana en Málaga (89-73 ante Unicaja Mijas) ha frenado su gran dinámica. El conjunto melillense, dirigido por Alejandro Gómez Haro, tiene en la internacional brasileña Raphaella Monteiro da Silva a su gran referente. Con 159 de valoración acumulada en 11 encuentros, la alero está firmando una temporada de enorme impacto.

Las claves del partido

Competir el rebote ante el poderío melillense, especialmente frente a Monteiro .

ante el poderío melillense, especialmente frente a . Mantener la solidez defensiva mostrada en San Pablo.

mostrada en San Pablo. Aportación coral para acompañar a Satorre y Gassama .

para acompañar a y . Control del ritmo en un pabellón donde Melilla acostumbra a imponer intensidad.

Datos del partido