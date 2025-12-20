El Cajasol Sevilla Proin decide en el segundo tiempo ante el Helvetia Anaitasuna (33-24)

El Cajasol Sevilla Proin sigue en la lucha por su ambicioso objetivo del ascenso tras un trabajado triunfo ante el Helvetia Anaitasuna por 33-24, en un partido decidido en una gran segunda parte del conjunto sevillano.

Desde el inicio, el equipo hispalense dejó claras sus intenciones, imponiendo un ritmo constante de juego que le permitió mantenerse por delante en el marcador durante la primera mitad. La solidez ofensiva del conjunto local, unida a su buen control del partido, se tradujo en una ventaja que se consolidó antes del descanso, al que se llegó con un 16-14 favorable a los locales, gracias a una reacción en los minutos finales que les permitió darle la vuelta al marcador desde el 13-14.

Tras el paso por los vestuarios, el equipo andaluz salió decidido a sentenciar el encuentro. En apenas unos minutos, el Cajasol logró ampliar la diferencia hasta alcanzar una renta de seis puntos (23-17), aprovechando su efectividad en ataque. Aunque el Helvetia Anaitasuna intentó reaccionar desde una mayor intensidad defensiva y velocidad en el juego para recortar distancias, el conjunto sevillano supo gestionar la ventaja con una defensa ordenada que logró frenar los intentos ofensivos del rival.

Con el paso de los minutos, el dominio del Cajasol Sevilla Proin se hizo cada vez más evidente, ampliando la ventaja poco a poco para cerrar el partido con una actuación sólida y convincente. Finalmente, el encuentro concluyó con una victoria clara por 33-24, un resultado que refuerza su condición de aspirante al ascenso con su sexto triunfo consecutivo que le permite mantener su pugna con el Puerto Sagunto por el liderato de la categoría.