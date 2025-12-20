El Cajasol Sevilla Real Ciencias visita a El Salvador en el debut de Tani Bay

El Cajasol Real Ciencias Sevilla afronta este domingo la quinta jornada de la Copa de S.M. El Rey, desplazándose hasta Valladolid para enfrentarse al Inexo El Salvador. El partido se jugará a las 11:00 horas en Pepe Rojo y será dirigido por Ibisate.

El conjunto sevillano llega con la ambición de cerrar la fase de grupos compitiendo al máximo nivel frente al actual campeón liguero. El Salvador, sólido en casa y con marcada identidad de juego, representará una prueba de alto voltaje para los de Tomás Carrió, que buscan seguir creciendo como equipo.

"Hicimos hincapié en el trabajo de la semana en bajar los golpes de castigo y aprovechar las oportunidades que creamos. El equipo está con muchas ganas de mejorar e irnos al parón con una victoria", señaló el técnico tras el último entrenamiento.

Debut de Tani Bay

El encuentro tendrá un aliciente especial: el debut del internacional Tani Bay con la camiseta del Cajasol Real Ciencias Sevilla. Jugador inteligente y explosivo, se incorpora por primera vez a una convocatoria oficial, aportando experiencia y dinamismo al equipo en un choque de máxima exigencia.

"La incorporación de Tani es muy positiva para el grupo por su conocimiento del juego, energía y carisma. Estamos muy contentos de poder contar con él", añadió el entrenador.

Lista de convocados

Los jugadores que viajarán a tierras castellanas son: Nahuel Yáñez, Juan Carlos Sánchez, Augusto Ledesma, Marcelo Marina, Pablo Conradi, Matías Galliano, Dani Stöhr, Manolo Bobo, Talla Samb, Jay Davis, Jaime Borondo, Ibai Olabe, Fernando Pericet, Pepe Serrano, Rodrigo Borondo, Jaime Camarero, Antonio García, Mario Vallejo, Ignacio Moreno, Fernando Luna, Felipe García, Perico Oltra y Mario Vallejo.