Cambios en Tussam por el Medio Maratón de Sevilla 2026: líneas afectadas y desvíos desde este viernes

Este domingo 25 de enero, a las 09:00 horas, comenzará el Medio Maratón de Sevilla 2026, uno de los eventos más importantes del deporte local. Hasta 20.000 corredores se darán cita entonces para recorrer 21.097 metros de un recorrido renovado con respecto a las ediciones anteriores. El punto de partida será el Paseo de las Delicias y, desde ahí, se adentrarán en algunas de las calles más transitadas de la ciudad.

Con motivo del montaje necesario para preparar esta cita del atletismo popular, se han dispuesto numerosos cortes de tráfico desde este viernes en las zonas del recorrido. Sin embargo, no es el único cambio en lo referente a la movilidad. El transporte urbano también se verá afectado durante el fin de semana, tal y como ha comunicado recientemente Tussam.

Desvíos en Tussam desde el viernes 23 de enero

Desde las 18 horas de este viernes 23 de enero, se producirán "desvíos con motivo del montaje de salida/meta de la Medio Maratón de Sevilla 2026", indica la compañía en sus redes sociales. Por lo tanto, se verán afectadas por la carrera las líneas 3, 6, 34, CJ, CJ1 y A6. Los cambios son los siguientes:

Línea 3

Sentido Bellavista: …Paseo de las Delicias, La Rábida, Palos de la Frontera, Av. de Portugal, Av. de la Borbolla, Av. Bueno Monreal, Av. de la Palmera… a su itinerario.

Sentido Pino Montano …Av. de la Palmera, Av. Bueno Monreal, Av. de la Borbolla, Av. de Portugal, Av. de María Luisa, Paseo de las Delicias… a su itinerario

Línea 6

Sentido Hospital Virgen del Rocío: …Puente de los Remedios, Av. de María Luisa, Av. de Portugal, Av. de la Borbolla, Av. Bueno Monreal, Av. de la Palmera… a su itinerario.

Sentido San Lázaro: …Av. de la Palmera, Av. Bueno Monreal, Av. de la Borbolla, Av. de Portugal, Av. de María Luisa, Puente de los Remedios… a su itinerario.

Líneas 34, CJ, CJ1 y A6

Sentido barriadas (34, CJ y CJ1) … Av. del Cid, Av. de Portugal, Av. de la Borbolla, Av. Bueno Monreal, Av. de la Palmera… a sus itinerarios.

Sentido Prado de San Sebastián (34, CJ, CJ1 y A6): … Av de la Palmera, Av. Bueno Monreal, Av. de la Borbolla, Av. de Portugal, Av. del Cid… a sus itinerarios.

Medio Maratón de Sevilla 2026: ¿qué líneas se verán afectadas?

Además de las ya mencionadas, numerosas líneas no prestarán servicio el domingo 25 de enero, durante el tiempo que dure la prueba. Este es el caso de las líneas C1, C2, C3 y C4, inhabilitadas entre las 08:00 y las 12:00 horas aproximadamente. Por su parte, las líneas 14, 40, 41 y 43 comenzarán a operar a las 11:00 horas; y la línea T1 arrancará a las 10:00 horas. Mientras tanto, la línea C5 sí funcionará desde el inicio del servicio y hasta el final de la carrera.

Otras líneas también sufrirán cambios debido al paso de los corredores: