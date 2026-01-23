Medio Maratón de Sevilla 2026: fecha, horario y todo sobre la carrera
La prueba comenzará este domingo 25 de enero a las 09:00 horas y discurrirá a lo largo de un recorrido renovado
Cortes de tráfico y desvíos de viernes a domingo por el Medio Maratón de Sevilla 2026
Sevilla se prepara para un fin de semana marcado por el deporte y la participación ciudadana. Este domingo 25 de enero, la capital hispalense será el escenario del Medio Maratón de Sevilla 2026, una de las pruebas más importantes del atletismo popular.
Considerada tradicionalmente como el "hermano menor" del Zúrich Maratón de Sevilla y con 30 ediciones a sus espaldas, el evento reafirma una vez más su propio peso dentro del calendario de actividades local. Hasta 20.000 corredores tomarán las calles de la ciudad, a lo largo de 21.097 metros, en una jornada que combina deporte local, ambiente festivo y una gran afluencia por parte del público.
Además, el recorrido ha sido renovado para que la salida pueda ser más fluida, de manera que cada deportista corra a su ritmo desde el comienzo de la prueba. A continuación, vamos a ver los horarios, el recorrido, los cortes de tráfico y todos los aspectos clave de una carrera que vuelve a situar a Sevilla en lo más alto del deporte.
Medio Maratón Sevilla 2026: fecha y horario
La prueba dará comienzo este domingo 25 de enero a las 09:00 horas y tendrá como punto de partida el Paseo de las Delicias, a la altura de la Glorieta de Buenos Aires. Asimismo, la organización establece un tiempo límite de tres horas para completar la carrera, con cierre de meta a las 12:00 horas.
A lo largo de todo el recorrido, se dispondrán cinco puntos de avituallamiento y asistencia médica para atender a los participantes que lo precisen.
Recorrido oficial del Medio Maratón de Sevilla 2026
- Salida: Paseo de las Delicias
- Km. 1: Paseo de las Delicias, Glorieta de Méjico, Avenida de la Palmera
- Km. 2: Avenida de la Palmera, Calle Francisco Murillo, Avenida Manuel Siurot
- Km. 3: Avenida Manuel Siurot y Glorieta de Eritaña
- Km. 4: Avenida de la Borbolla, Glorieta Doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans
- Km. 5: Calle Juan de Mata Carriazo, Calle José María Moreno Galván, Calle Juan Antonio Cavestany
- Km. 6: Calle Juan Antonio Cavestany, Glorieta Julián Besteiro, Avenida José Laguillo
- Km. 7: Avenida María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Calle Muñoz León
- Km. 8: Calle Muñoz León, Parlamento de Andalucía, Arco de la Macarena
- Km. 9: Calle Resolana, Glorieta Cayetana Duquesa de Alba, Puente de la Barqueta, Glorieta de Isla Mágica, Calle José de Gálvez,
- Km. 10: Glorieta Luis de Lezana, Calle Juan Bautista Muñoz, Calle Américo Vespucio, Calle Américo Vespucio, Glorieta Jesús Manzanares Japón, Camino de los Descubrimientos
- Km. 11: Camino de los Descubrimientos
- Km. 12: Camino de los Descubrimientos, Pasarela de La Cartuja, Torneo
- Km. 13: Torneo, Paso inferior Plaza de Armas, Calle Arjona, Paseo de Cristobal Colón
- Km. 14: Paseo Cristobal Colón, Plaza de Toros de la Maestranza, Paseo de las Delicias, Puente de San Telmo, Plaza de Cuba, Avenida República Argentina
- Km. 15: Avenida República Argentina, Glorieta República Dominicana, Avenida Blas Infante, Glorieta de Carlos Cano
- Km. 16: Avenida Alfredo Kraus, Glorieta Virgen de la Oliva, Calle Virgen de la Oliva, Calle Santa Fe
- Km. 17: Glorieta República Dominicana, Avenida República Argentina, Plaza de Cuba
- Km. 18: Puente de San Telmo, Paseo de las Delicias, Paseo de Cristobal Colón
- Km. 19: Calle Reyes Católicos, Calle San Pablo, Calle Rioja,
- Km. 20: Calle Tetuán, Plaza Nueva, Ayuntamiento de Sevilla, Avenida de la ConstituciónAvenida de la Constitución, Catedral de Sevilla, Puerta de Jerez, Calle San Fernando
- Km. 21: Calle San Fernando, Plaza Don Juan de Austria, Avenida de El Cid, Glorieta San Diego, Avenida de María Luisa, Glorieta de los Marineros, Paseo de las Delicias
- Meta: Glorieta de las Delicias
Cortes de tráfico
Debido a la gran afluencia de público prevista, así como también a las actividades de montaje y desmontaje, se sucederán numerosos cortes de tráfico a lo largo del fin de semana. Según la planificación, los más prolongados se concentrarán en el Paseo de las Delicias, punto de salida y de meta. Desde la tarde del viernes y hasta las 20:00 horas del domingo, estará totalmente cortada al tráfico la zona comprendida entre la Glorieta de Los Marineros y el pabellón de México.
Por otro lado, desde el sábado se contempla el corte en algunos tramos de Las Razas, Molini, La Palmera, La Guardia Civil, José María y Moreno Galván. Finalmente, durante el día de la carrera, se irán ampliando las limitaciones a medida que avance el pelotón.
Cambios en las líneas de Tussam
En cuanto a los autobuses de Tussam, la compañía de transporte público ha comunicado los desvíos previstos por el montaje de la Medio Maratón de Sevilla. Estos afectarán a las líneas 3, 6, 34, CJ, CJ1 y A6, desde el viernes 23 de enero a las 18:00 horas. Los cambios son los siguientes:
Línea 3
- Sentido Bellavista: ...Paseo de las Delicias, La Rábida, Palos de la Frontera, Av. de Portugal, Av. de la Borbolla, Av. Bueno Monreal, Av. de la Palmera… a su itinerario.
- Sentido Pino Montano …Av. de la Palmera, Av. Bueno Monreal, Av. de la Borbolla, Av. de Portugal, Av. de María Luisa, Paseo de las Delicias… a su itinerario
Línea 6
- Sentido Hospital Virgen del Rocío: …Puente de los Remedios, Av. de María Luisa, Av. de Portugal, Av. de la Borbolla, Av. Bueno Monreal, Av. de la Palmera… a su itinerario.
- Sentido San Lázaro: …Av. de la Palmera, Av. Bueno Monreal, Av. de la Borbolla, Av. de Portugal, Av. de María Luisa, Puente de los Remedios… a su itinerario.
Líneas 34, CJ, CJ1 y A6
- Sentido barriadas (34, CJ y CJ1) … Av. del Cid, Av. de Portugal, Av. de la Borbolla, Av. Bueno Monreal, Av. de la Palmera… a sus itinerarios.
- Sentido Prado de San Sebastián (34, CJ, CJ1 y A6): … Av de la Palmera, Av. Bueno Monreal, Av. de la Borbolla, Av. de Portugal, Av. del Cid… a sus itinerarios.
También te puede interesar
Lo último