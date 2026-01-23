Medio Maratón de Sevilla 2026: fecha, horario y todo sobre la carrera

Sevilla se prepara para un fin de semana marcado por el deporte y la participación ciudadana. Este domingo 25 de enero, la capital hispalense será el escenario del Medio Maratón de Sevilla 2026, una de las pruebas más importantes del atletismo popular.

Considerada tradicionalmente como el "hermano menor" del Zúrich Maratón de Sevilla y con 30 ediciones a sus espaldas, el evento reafirma una vez más su propio peso dentro del calendario de actividades local. Hasta 20.000 corredores tomarán las calles de la ciudad, a lo largo de 21.097 metros, en una jornada que combina deporte local, ambiente festivo y una gran afluencia por parte del público.

Además, el recorrido ha sido renovado para que la salida pueda ser más fluida, de manera que cada deportista corra a su ritmo desde el comienzo de la prueba. A continuación, vamos a ver los horarios, el recorrido, los cortes de tráfico y todos los aspectos clave de una carrera que vuelve a situar a Sevilla en lo más alto del deporte.

Medio Maratón Sevilla 2026: fecha y horario

La prueba dará comienzo este domingo 25 de enero a las 09:00 horas y tendrá como punto de partida el Paseo de las Delicias, a la altura de la Glorieta de Buenos Aires. Asimismo, la organización establece un tiempo límite de tres horas para completar la carrera, con cierre de meta a las 12:00 horas.

A lo largo de todo el recorrido, se dispondrán cinco puntos de avituallamiento y asistencia médica para atender a los participantes que lo precisen.

El plano del recorrido de la Media Maratón de Sevilla / Departamento de Infografía

Salida: Paseo de las Delicias

Km. 1: Paseo de las Delicias, Glorieta de Méjico, Avenida de la Palmera

Km. 2: Avenida de la Palmera, Calle Francisco Murillo, Avenida Manuel Siurot

Km. 3: Avenida Manuel Siurot y Glorieta de Eritaña

Km. 4: Avenida de la Borbolla, Glorieta Doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans

Km. 5: Calle Juan de Mata Carriazo, Calle José María Moreno Galván, Calle Juan Antonio Cavestany

Km. 6: Calle Juan Antonio Cavestany, Glorieta Julián Besteiro, Avenida José Laguillo

Km. 7: Avenida María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Calle Muñoz León

Km. 8: Calle Muñoz León, Parlamento de Andalucía, Arco de la Macarena

Km. 9: Calle Resolana, Glorieta Cayetana Duquesa de Alba, Puente de la Barqueta, Glorieta de Isla Mágica, Calle José de Gálvez,

Km. 10: Glorieta Luis de Lezana, Calle Juan Bautista Muñoz, Calle Américo Vespucio, Calle Américo Vespucio, Glorieta Jesús Manzanares Japón, Camino de los Descubrimientos

Km. 11: Camino de los Descubrimientos

Km. 12: Camino de los Descubrimientos, Pasarela de La Cartuja, Torneo

Km. 13: Torneo, Paso inferior Plaza de Armas, Calle Arjona, Paseo de Cristobal Colón

Km. 14: Paseo Cristobal Colón, Plaza de Toros de la Maestranza, Paseo de las Delicias, Puente de San Telmo, Plaza de Cuba, Avenida República Argentina

Km. 15: Avenida República Argentina, Glorieta República Dominicana, Avenida Blas Infante, Glorieta de Carlos Cano

Km. 16: Avenida Alfredo Kraus, Glorieta Virgen de la Oliva, Calle Virgen de la Oliva, Calle Santa Fe

Km. 17: Glorieta República Dominicana, Avenida República Argentina, Plaza de Cuba

Km. 18: Puente de San Telmo, Paseo de las Delicias, Paseo de Cristobal Colón

Km. 19: Calle Reyes Católicos, Calle San Pablo, Calle Rioja,

Km. 20: Calle Tetuán, Plaza Nueva, Ayuntamiento de Sevilla, Avenida de la ConstituciónAvenida de la Constitución, Catedral de Sevilla, Puerta de Jerez, Calle San Fernando

Km. 21: Calle San Fernando, Plaza Don Juan de Austria, Avenida de El Cid, Glorieta San Diego, Avenida de María Luisa, Glorieta de los Marineros, Paseo de las Delicias

Meta: Glorieta de las Delicias

Debido a la gran afluencia de público prevista, así como también a las actividades de montaje y desmontaje, se sucederán numerosos cortes de tráfico a lo largo del fin de semana. Según la planificación, los más prolongados se concentrarán en el Paseo de las Delicias, punto de salida y de meta. Desde la tarde del viernes y hasta las 20:00 horas del domingo, estará totalmente cortada al tráfico la zona comprendida entre la Glorieta de Los Marineros y el pabellón de México.

Por otro lado, desde el sábado se contempla el corte en algunos tramos de Las Razas, Molini, La Palmera, La Guardia Civil, José María y Moreno Galván. Finalmente, durante el día de la carrera, se irán ampliando las limitaciones a medida que avance el pelotón.

Cambios en las líneas de Tussam

En cuanto a los autobuses de Tussam, la compañía de transporte público ha comunicado los desvíos previstos por el montaje de la Medio Maratón de Sevilla. Estos afectarán a las líneas 3, 6, 34, CJ, CJ1 y A6, desde el viernes 23 de enero a las 18:00 horas. Los cambios son los siguientes:

Línea 3

Sentido Bellavista: ...Paseo de las Delicias, La Rábida, Palos de la Frontera, Av. de Portugal, Av. de la Borbolla, Av. Bueno Monreal, Av. de la Palmera… a su itinerario.

Sentido Pino Montano …Av. de la Palmera, Av. Bueno Monreal, Av. de la Borbolla, Av. de Portugal, Av. de María Luisa, Paseo de las Delicias… a su itinerario

Línea 6

Sentido Hospital Virgen del Rocío: …Puente de los Remedios, Av. de María Luisa, Av. de Portugal, Av. de la Borbolla, Av. Bueno Monreal, Av. de la Palmera… a su itinerario.

Sentido San Lázaro: …Av. de la Palmera, Av. Bueno Monreal, Av. de la Borbolla, Av. de Portugal, Av. de María Luisa, Puente de los Remedios… a su itinerario.

Líneas 34, CJ, CJ1 y A6