Carlos Alcaraz: "El Betis es un equipo muy familiar"

El número 1 del tenis mundial, Carlos Alcaraz, ha mostrado su entusiasmo por el partido que enfrentará el próximo jueves al Real Murcia y al Real Betis en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, un encuentro que seguirá de cerca desde las gradas del estadio Enrique Roca. "Iré a verlo porque sigo al Murcia allá donde esté y estando en casa aprovecharé la ocasión. Además, jugará frente al Betis, que también es un equipo muy familiar", afirmó el deportista.

Alcaraz dio estas declaraciones durante una gala celebrada el jueves en la que fue distinguido como mejor deportista de la Región de Murcia, un reconocimiento que recibió acompañado por su padre, Carlos Alcaraz González, y su representante, Albert Molina. "Ser el mejor deportista de la Región supone una gran alegría personal y es algo ilusionante. Nadie regala nada y debo merecerlo aunque en esta Comunidad hay un gran nivel de deportistas", declaró el murciano, que con 24 títulos como profesional, incluidos seis Grand Slam y ocho trofeos en 2025 como Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, ya piensa en la próxima temporada.

Su primer gran objetivo será el Abierto de Australia, donde espera mostrar un buen nivel y luchar por el título, a pesar de que reconoce que hay otros jugadores a los que se les da mejor la pista dura.

El vínculo de Alcaraz con Sevilla

Tras la remontada histórica en la final de Roland Garros ante Jannik Sinner, Alcaraz fue captado por los compañeros de El Desmarque, a quienes reveló detalles de su familia: "Mi familia era de Sevilla", recordando que su abuelo materno era del Betis, lo que mantiene vivo su vínculo afectivo con el club verdiblanco.

La historia familiar de Alcaraz combina Murcia y Sevilla. Su abuelo, Manuel Román Garfia Cano, nacido en Triana, Sevilla, se trasladó a Murcia con su familia, incluida la madre de Carlos, Virginia Garfia, e impulsó en Murcia la hermandad del Rocío. Esta rama materna, con profundas raíces andaluzas, ha mantenido un fuerte vínculo con Sevilla y, en especial, con el Real Betis, del que el propio Alcaraz se siente parte por herencia familiar.