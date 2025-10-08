Carlos Alcaraz y Jon Rahm comparten una jornada de golf en el inicio del Open de España

Una inusual y destacada reunión deportiva tuvo lugar este miércoles en el Club de Campo de Madrid. Carlos Alcaraz, actual número uno del tenis mundial, compartió recorrido de golf con Jon Rahm, triple campeón del Open de España, en la jornada ‘pro-am’ previa al inicio del torneo que arranca oficialmente este jueves. El encuentro sirvió para que el tenista murciano presumiera de su ya característico ‘swing’ ante dos campeones de ‘majors’ y leyendas de este deporte en España.

La pareja, completada por el también golfista Sergio García, el joven David Puig y el extenista y director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, inició su ronda a las 8:42 de la mañana. Alcaraz, aprovechando el parón en su apretada agenda tras su victoria en el ATP 500 de Tokio y su ausencia en el Masters 1000 de Shanghái para recuperarse de molestias físicas, no desaprovechó la oportunidad de dedicar tiempo a una de sus grandes pasiones.

Un 'swing' con sello neoyorquino y consejos de leyenda

Tras completar los primeros nueve hoyos, Alcaraz se mostró encantado con la experiencia. "Ha sido divertido, una pasada. Los primeros nueve hoyos han sido bastante correctos", comentó el tenista. Durante el recorrido, el jugador de El Palmar pudo recibir consejos de uno de los mejores golfistas españoles de la historia, Sergio García, con quien mantiene una buena amistad. Fue precisamente García quien, durante el último US Open que Alcaraz conquistó, le animó desde la grada y le inspiró para popularizar su celebración fetiche: simular el golpeo de una bola de golf al término de sus partidos.

El golf, su válvula de escape

Alcaraz, que decidió no competir en el Masters 1000 de Shanghái para recuperarse de unas molestias físicas, ha encontrado en el golf una vía para desconectar de la exigencia del circuito ATP. “Juego cada día que puedo”, confesó entre risas al golfista Shane Lowry, que se unió más tarde al grupo de Rahm tras haber sido pieza clave en la última Ryder Cup.

El número uno mundial comenzó a practicar golf hace algo más de dos años y, desde entonces, su nivel no ha dejado de crecer: ha rebajado su hándicap hasta 11,2, un dato notable aunque aún lejos del 1,4 de Rafa Nadal, otro amante confeso de este deporte.

El murciano retomará la raqueta la próxima semana en el Six Kings Slam de Arabia Saudí, tras esta jornada de relax que le permitió mezclar risas, competencia sana y la elegancia del golf con algunos de los grandes nombres del deporte español.