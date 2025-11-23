Carolina Marín da la gran noticia en la Carrera de la Mujer: "Soy una afortunada, mi rodilla me permite seguir jugando al bádminton"

Carolina Marín aseguró este domingo, durante la Carrera de la Mujer de Sevilla, sentirse “afortunada” por poder seguir jugando al bádminton tras la grave lesión sufrida en los Juegos Olímpicos de París 2024. La embajadora de Banco Santander volvió a ser fiel a su cita con la ‘Marea Rosa’, que amadrinó por segundo año consecutivo.

“Estoy mejor. Después de un año, la rodilla va dando pasos hacia adelante, va aguantando, que para mí no es poco después de todo lo que llevo encima. Lo importante es que, a día de hoy, soy afortunada porque me sigue permitiendo jugar al bádminton”, explicó. La campeona olímpica, triple campeona del mundo, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024 y embajadora de Banco Santander retomó los entrenamientos el pasado mes de abril, ocho meses después de su lesión en París, y mantiene intacta la ilusión por volver a competir al máximo nivel.

Con una capacidad de superación inquebrantable, Carolina Marín ha afrontado a lo largo de su carrera tres roturas de ligamento cruzado y menisco —dos en la rodilla derecha y una en la izquierda—, la última ocurrida en la cita olímpica de 2024. Sin plazos ni objetivos cerrados, la onubense continúa con sus entrenamientos y avanza en su recuperación con la ilusión de poder estar en el Europeo de Huelva 2026, aunque insiste en que la prioridad es su salud.

“Ahora, escucho mi cuerpo”

“Mi reto es el día a día, escuchar mi cuerpo y mantener la salud, que es lo más importante y con lo que me voy a quedar toda la vida. Si afortunadamente el deporte me sigue permitiendo coger una raqueta, allí seguiremos”, afirmó.

La Carrera de la Mujer de Sevilla cerró este domingo el circuito nacional 2025 de la ‘Marea Rosa’ con 8.000 participantes, mil más que en la edición anterior. Con un recorrido de aproximadamente 6,5 kilómetros, la prueba volvió a celebrarse en los alrededores del Parque de María Luisa y la Plaza de España. “Para mí es un orgullo haber sido un año más la madrina de esta carrera. Es importante dar voz a todas estas mujeres y apoyar iniciativas deportivas y de lucha contra esta maldita enfermedad que es el cáncer”, señaló Marín. “El deporte es salud, y ver correr hoy a mujeres de todas las edades es maravilloso”, concluyó.

La sevillana Carmen Gutiérrez entra en la meta como ganadora por quinto año consecutivo. / Ismael Rubio

En el ámbito deportivo, la sevillana Carmen Gutierrez logró su quinta victoria consecutiva con un tiempo de 22:30, seguida de Celia Romero (23:02), Isabel Piñeiro (24:13), Maya Sements (25:39) y Miriam Díaz (25:44).