Carolina Marín posa en la salida sonriente con toda la 'Marea Rosa' de mujeres detrás.
Carolina Marín posa en la salida sonriente con toda la 'Marea Rosa' de mujeres detrás. / Ismael Rubio

Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla

Carolina Marín, embajadora del Banco Santander, estuvo en la salida de la carrera, animando a las participantes de la ‘Marea Rosa’

Las cinco primeras clasificadas fueron:

1. Carmen Gutiérrez 22:50

2. Celia Romero 23:02

3. Isabel María Piñero 24:13

4. Maya Sements 25:39

5. Mirian Díaz 25:44

Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla
1/23 Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla / Ismael Rubio
2/23 Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla / Ismael Rubio
3/23 Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla / Ismael Rubio
4/23 Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla / Ismael Rubio
5/23 Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla / Ismael Rubio
6/23 Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla / Ismael Rubio
7/23 Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla / Ismael Rubio
8/23 Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla / Ismael Rubio
9/23 Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla / Ismael Rubio
10/23 Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla / Ismael Rubio
11/23 Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla / Ismael Rubio
12/23 Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla / Ismael Rubio
13/23 Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla / Ismael Rubio
14/23 Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla / Ismael Rubio
15/23 Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla / Ismael Rubio
16/23 Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla / Ismael Rubio
17/23 Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla / Ismael Rubio
18/23 Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla / Ismael Rubio
19/23 Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla / Ismael Rubio
20/23 Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla / Ismael Rubio
21/23 Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla / Ismael Rubio
22/23 Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla / Ismael Rubio
23/23 Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla / Ismael Rubio

