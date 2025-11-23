Las fotos de la Carrera de la Mujer en Sevilla

Las cinco primeras clasificadas fueron:
1. Carmen Gutiérrez 22:50
2. Celia Romero 23:02
3. Isabel María Piñero 24:13
4. Maya Sements 25:39
5. Mirian Díaz 25:44
