Catorce ultras detenidos tras una violenta pelea cerca del Sánchez-Pizjuán a las puertas del derbi

A menos de 24 horas del derbi sevillano, la tensión entre radicales volvió a estallar. En la noche de ayer, alrededor de las 23:00 horas, se produjo una multitudinaria reyerta en las inmediaciones del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán entre ultras del Real Betis y del Sevilla FC. En el enfrentamiento se empleó material pirotécnico y objetos contundentes, generando momentos de gran violencia que alarmaron a los vecinos de la zona. La Policía Nacional, que mantenía desplegado un amplio dispositivo preventivo acordado tras la Junta de Seguridad celebrada en la Subdelegación del Gobierno, llevaba horas monitorizando los movimientos de los grupos radicales de ambos equipos. Esa vigilancia permitió una intervención inmediata para frenar la pelea y evitar que la situación derivara en un incidente aún mayor.

Hasta el momento, los agentes han detenido a 14 miembros de estos grupos ultras por su participación en los hechos. Las investigaciones continúan abiertas para esclarecer completamente lo ocurrido y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas. La ciudad encara así un derbi de máxima rivalidad con el foco puesto en la seguridad y en evitar nuevos episodios violentos en un fin de semana de alta tensión futbolística.

Dispositivo de máxima seguridad para el derbi

Cabe destacar que el el subdelegado del gobierno en Sevilla, Francisco Toscano alertó el pasado miércoles que se ha activado un gran despliegue de seguridad para un derbi de “máxima vigilancia”. Así lo informó en la reunión de coordinación celebrada con motivo del derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis, que tendrá lugar el próximo domingo 30 de noviembre.

El operativo, en el que participarán 396 agentes de distintas unidades de la Policía Nacional, se pondrá en marcha en su fase previa este sábado, 29 de noviembre, tras varias semanas de planificación. De este modo, Toscano destacó que el dispositivo “garantizará un entorno seguro antes, durante y después del encuentro, especialmente en zonas sensibles como el entorno de Nervión y los hoteles de concentración de ambos equipos”. Subrayó además que la Policía Nacional reforzará la vigilancia en las horas y días previos para anticiparse a cualquier posible movimiento de grupos radicales. El subdelegado hizo también un llamamiento a la afición para que el derbi se viva “con civismo y como una jornada de convivencia y deporte”, recordando que la colaboración ciudadana es clave para evitar incidentes en un encuentro marcado siempre por la alta rivalidad.