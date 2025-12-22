El CEAR de La Cartuja se pone al día con una inversión de 5 millones
Se culmina la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad de la Residencia de Deportistas
El CEAR ha logrado una reducción superior al 40 % del consumo de energía primaria no renovable, superando ampliamente el objetivo mínimo del 30 % exigido por normativa
Agenda Polideportiva de Sevilla
La Junta de Andalucía ha invertido desde 2019 cerca de cinco millones de euros en el Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) de Remo y Piragüismo La Cartuja, en Sevilla, una instalación de referencia nacional e internacional que en 2026 volverá a situarse en el foco del deporte mundial al acoger una prueba de la Copa del Mundo de Remo. La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, visitó este lunes el complejo deportivo tras la finalización de las obras de mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad de la Residencia de Deportistas.
La última actuación ejecutada ha contado con una inversión de 2.964.526 euros, IVA incluido, financiada a través de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y recursos propios de la Junta. Estas obras se enmarcan en la estrategia de modernización de las instalaciones deportivas de alto rendimiento y han permitido una reducción superior al 40% del consumo de energía primaria no renovable, superando ampliamente el mínimo del 30% exigido por la normativa vigente.
Desde 2019, la inversión total en el CEAR La Cartuja asciende a 4.905.038 euros. Según destacó Del Pozo, estas actuaciones han permitido revertir una situación crítica derivada de años de insuficiente mantenimiento y avanzar hacia una rehabilitación integral del edificio, con mejoras funcionales, energéticas y de accesibilidad. En este sentido, se han mejorado las rampas exteriores y se han adaptado once alojamientos y todos los aseos de la residencia para personas con movilidad reducida, eliminando barreras arquitectónicas y garantizando un uso más inclusivo del centro.
En el ámbito energético, las obras han incluido la renovación de los sistemas de climatización y ventilación, la sustitución de luminarias por tecnología LED, la implantación de energía solar térmica y fotovoltaica para autoconsumo y la incorporación de sistemas de control y recuperación de energía. La consejera subrayó que estas mejoras repercuten directamente en el confort y la calidad de las estancias de deportistas y técnicos, además de contribuir a una gestión responsable de los recursos públicos y a la reducción de la huella ambiental.
El CEAR de Remo y Piragüismo La Cartuja, de titularidad autonómica, es un referente para la preparación de deportistas de élite gracias a la calidad de sus instalaciones, las condiciones del río Guadalquivir y el clima de Sevilla. Del 29 al 31 de mayo de 2026 acogerá una prueba de la Copa del Mundo de Remo, que reunirá a unas 800 personas entre deportistas, técnicos y organización procedentes de más de 30 países, trece años después de los Campeonatos de Europa de 2013.
El acto institucional contó con la presencia de la viceconsejera de Cultura y Deporte, Macarena O’Neill, y otros responsables autonómicos, que respaldaron una actuación que consolida al CEAR La Cartuja como una instalación pública moderna, accesible y alineada con los objetivos de sostenibilidad.
También te puede interesar
Lo último