El CEAR de La Cartuja se pone al día con una inversión de 5 millones

La Junta de Andalucía ha invertido desde 2019 cerca de cinco millones de euros en el Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) de Remo y Piragüismo La Cartuja, en Sevilla, una instalación de referencia nacional e internacional que en 2026 volverá a situarse en el foco del deporte mundial al acoger una prueba de la Copa del Mundo de Remo. La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, visitó este lunes el complejo deportivo tras la finalización de las obras de mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad de la Residencia de Deportistas.

La última actuación ejecutada ha contado con una inversión de 2.964.526 euros, IVA incluido, financiada a través de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y recursos propios de la Junta. Estas obras se enmarcan en la estrategia de modernización de las instalaciones deportivas de alto rendimiento y han permitido una reducción superior al 40% del consumo de energía primaria no renovable, superando ampliamente el mínimo del 30% exigido por la normativa vigente.

Desde 2019, la inversión total en el CEAR La Cartuja asciende a 4.905.038 euros. Según destacó Del Pozo, estas actuaciones han permitido revertir una situación crítica derivada de años de insuficiente mantenimiento y avanzar hacia una rehabilitación integral del edificio, con mejoras funcionales, energéticas y de accesibilidad. En este sentido, se han mejorado las rampas exteriores y se han adaptado once alojamientos y todos los aseos de la residencia para personas con movilidad reducida, eliminando barreras arquitectónicas y garantizando un uso más inclusivo del centro.

En el ámbito energético, las obras han incluido la renovación de los sistemas de climatización y ventilación, la sustitución de luminarias por tecnología LED, la implantación de energía solar térmica y fotovoltaica para autoconsumo y la incorporación de sistemas de control y recuperación de energía. La consejera subrayó que estas mejoras repercuten directamente en el confort y la calidad de las estancias de deportistas y técnicos, además de contribuir a una gestión responsable de los recursos públicos y a la reducción de la huella ambiental.

El CEAR de Remo y Piragüismo La Cartuja, de titularidad autonómica, es un referente para la preparación de deportistas de élite gracias a la calidad de sus instalaciones, las condiciones del río Guadalquivir y el clima de Sevilla. Del 29 al 31 de mayo de 2026 acogerá una prueba de la Copa del Mundo de Remo, que reunirá a unas 800 personas entre deportistas, técnicos y organización procedentes de más de 30 países, trece años después de los Campeonatos de Europa de 2013.

El acto institucional contó con la presencia de la viceconsejera de Cultura y Deporte, Macarena O’Neill, y otros responsables autonómicos, que respaldaron una actuación que consolida al CEAR La Cartuja como una instalación pública moderna, accesible y alineada con los objetivos de sostenibilidad.