El Cajasol Real Ciencias es eliminado de la Copa en Valladolid (24-10)

El Cajasol Real Ciencias ha puesto punto final a su participación en la Copa del Rey tras caer hoy por 24-10 frente a Inexo El Salvador en los campos de Pepe Rojo, en un encuentro marcado por la solidez del conjunto vallisoletano y el esfuerzo constante del equipo sevillano hasta el final.

El partido comenzó con mucha igualdad y un ritmo alto por parte de ambos conjuntos. Los científicos plantearon un encuentro serio en defensa, tratando de disputar cada punto de contacto y de incomodar la salida de balón local. Durante los primeros compases, el juego estuvo muy equilibrado, con alternancia de posesiones y fases largas, pero fueron los sevillanos quienes lograron adelantarse en el marcador en el 4' con el primer ensayo como científico de Tany Bay.

Sin embargo, algunos errores en momentos clave y la dificultad para salir con claridad desde su propio campo permitieron a los locales reaccionar, igualando el marcador en el 11' Arranz y poniéndose por delante en el 19' con la marca de Triki. El Cajasol Real Ciencias se mantenía en el partido y consiguió la igualada en una vistosa jugada de Jaime Camarero que recoge una patada defensiva en campo propio y se escapa hacia la zona de marca rival sorteando adversarios para ensayar y establecer el 10-10 con el que se fue al descanso.

En la segunda mitad, el conjunto sevillano intentó dar un paso al frente, aumentando la intensidad defensiva y buscando mayor velocidad en el juego abierto. El equipo trató de jugar más tiempo en campo rival, pero se encontró con un El Salvador muy ordenado, eficaz en las fases estáticas y con una defensa bien estructurada que supo frenar las opciones de ataque visitantes.

Los locales supieron gestionar mejor los tiempos del partido y castigaron los errores, ampliando la diferencia en el marcador con los ensayos de Triki en el 48' y de Fernández en el 76' ambos transformados por Enciso que terminaron por cerrar el encuentro para dejar el resultado final en 24-10.

Valoraciones del entrenador científico

Tras el encuentro, Tomás Carrió analizaba el partido: "Empezamos bien en plantarnos en campo rival con el pie, nos pusimos por delante con el ensayo de Tany y tuvimos varias oportunidades más que no supimos definir. La segunda parte tuvimos problemas en la melé, le dimos muchos golpes con la posibilidad de jugar en nuestro campo y se llevaron el partido".

"Ahora viene el parón de Navidad que nos viene bien para recuperar gente y encarar enero con lo mejor", añadía el técnico argentino.

El Cajasol Real Ciencias Sevilla se despide de la Copa del Rey esta temporada, tras una fase en la que el equipo ha competido con personalidad y ha dado minutos a jugadores importantes en el crecimiento del grupo. Ahora, los sevillanos centran ya todos sus esfuerzos en la División de Honor, con el objetivo de seguir creciendo como equipo y afrontar con ambición el tramo decisivo de la temporada.