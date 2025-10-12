El Ciencias suma en casa un convincente triunfo sobre la Santboiana (33-13)

El Cajasol Real Ciencias se estrenó como local con una gran victoria por 33-13 ante la Santboiana, en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la División de Honor 2025-26.

El choque comenzó con gran intensidad por parte de ambos conjuntos. Fueron los del bajo Llobregat quienes se adelantaron en el marcador cuando Pedro Soto acertó con un puntapié de castigo. Respondieron los locales poco después, ejecutando a la perfección una touch maul que finalizó posando Juan Carlos Sánchez. Sin embargo, de nuevo Pedro Soto aprovechó la indisciplina sevillana para sumar de 3.

Los científicos fueron tomando el control del juego gracias a una defensa firme y un buen orden táctico. Sobrepasado el cuarto de hora de juego llegó el ensayo de Jay Davis tras una gran jugada de delantera en la 22 catalana que transformó Agustín Galiano. Repitió el neozelandés, que firmó un excelente encuentro, imponiendo su fortaleza atravesando la línea de 22 visitante y consiguiendo la marca, transformada por Agustín Galiano para establecer el 19-6 con el que los jugadores pasaron por vestuarios. El Ciencias se fue al descanso por delante en el marcador, fruto de un juego estructurado y agresivo que no permitió a los visitantes, que venían de cuajar dos jornadas brillantes, desarrollar su plan ofensivo.

En la segunda parte el conjunto dirigido por Tomás Carrió mantuvo el control y supo castigar los errores de la Santboiana, aumentando la ventaja y asegurando una victoria incontestable que ha vuelto a ilusionar a la grada del Juan Arenas. El equipo sevillano ofreció un rugby atractivo, combinando potencia y velocidad, con una actitud defensiva sobresaliente y transiciones muy rápidas tras recuperación. La delantera se mostró superior, permitiendo lanzar el juego dinámico y encontrar espacios con velocidad en la línea de tres cuartos. Una buena jugada colectiva con la que Pablo Sánchez rompió la defensa rival para escaparse en velocidad le permitió posar el oval bajo palos.

Acortó distancias en el luminoso Marc Palomar con su ensayo y la transformación de Pedro Soto. Pero el Ciencias seguía con su plan establecido y Pablo Sánchez rompió la línea defensiva catalana para posar bajo palos, asegurando los 5 puntos bonus. Transformó Agustín Galiano estableciendo el definitivo 33-13.

El resultado supone la primera victoria de la temporada para el conjunto sevillano, que da un paso adelante en confianza y en la consolidación del nuevo proyecto liderado por Carrió. El Ciencias mostró una imagen compacta, con una plantilla que combina experiencia y juventud que empieza a plasmar en el campo la filosofía de juego alegre, valiente y de alta intensidad que propone su cuerpo técnico: “Estoy muy contento por los chicos. Empezamos con algunas imprecisiones, pero poco a poco fuimos entrando en el partido, jugando en campo contrario, metiendo presión en formaciones fijas, funcionó bien la touch maul y a medida que avanzó el partido nos hicimos fuertes. En el segundo tiempo tuvimos un inicio muy bueno, firmes y jugando en campo rival. Hemos estado fuertes y especialmente contento con los chicos que debutaron en casa como Pablo y Pescao. Contento con el resultado pero hay mejoría, estamos en el camino y hay que seguir avanzando durante el año", dijo Tomás Carrió tras el encuentro.