Esta es la cláusula de Alexia Putellas que el PSG estaría dispuesto a pagar

Alexia Putellas posa sonriente con el trofeo que le acredita como MVP de uno de los partidos de la pasada Eurocopa.

El FC Barcelona podría perder a dos de sus grandes figuras en los próximos días. El Paris Saint-Germain ha presentado una propuesta formal para fichar a Alexia Putellas, centrocampista azulgrana y doble ganadora del Balón de Oro, según avanzó inicialmente Mundo Deportivo.

La ofensiva del club parisino no se detiene ahí, pues también ha mostrado interés en contratar a la joven delantera Vicky López, de 19 años, considerada una de las mayores promesas del fútbol femenino mundial.

El tiempo juega un papel crucial en estas negociaciones, ya que el mercado de fichajes de la Liga F cerrará el próximo 19 de septiembre, lo que obliga a todas las partes a actuar con rapidez. El PSG ha puesto sobre la mesa un contrato de cuatro temporadas para Alexia y estaría dispuesto a abonar la cláusula de rescisión, que asciende a una cifra entre los 3-4 millones de euros, sin necesidad de negociar con el Barcelona. Sin embargo, la jugadora de 31 años, por el momento, no ha mostrado intención de abandonar el conjunto catalán ni ha alcanzado ningún acuerdo con el equipo francés.

La situación contractual de Putellas añade complejidad al asunto, ya que se encuentra en su último año de contrato con el Barça, aunque dispone de una temporada adicional condicionada a objetivos. Esto obliga al club azulgrana a afrontar una renovación que se prevé difícil debido a los recortes presupuestarios que están afectando a las secciones del club. Mientras tanto, Alexia podría alzarse con su tercer Balón de Oro el próximo lunes en París, donde competirá con su compañera Aitana Bonmatí y las jugadoras del Arsenal, Mariona Caldentey y Alessia Russo.

Una oferta económica difícil de igualar

El aspecto económico juega un papel determinante en esta operación. La propuesta salarial del PSG supera considerablemente los actuales emolumentos de Alexia en el Barcelona, club que se encuentra cada vez más limitado por las restricciones del 'fair play' financiero impuestas por LaLiga para el equipo masculino, pero que también afectan indirectamente a la sección femenina.

El futuro de Vicky López también en juego

En cuanto a Vicky López, la situación es diferente pero igualmente preocupante para los intereses barcelonistas. La joven futbolista, que posee contrato hasta el 30 de junio de 2028, es considerada una de las mayores joyas del fútbol mundial. Su precoz debut con el Barcelona (con 16 años, un mes y 19 días) la convirtió en la jugadora más joven en vestir la camiseta azulgrana en la historia de la sección femenina.

Un verano de salidas notables

Esta doble amenaza del PSG se suma a un verano complicado para el Barcelona femenino, que ya ha perdido a varias jugadoras importantes. Durante este periodo de transferencias, el club ha visto marchar a siete futbolistas: Ingrid Engen (Olympique de Lyon), Fridolina Rolfö (Manchester United), Jana Fernández y Lucía Corrales (ambas al London City Lionesses), Martina Fernández (Everton), Ellie Roebuck (Aston Villa) y Bruna Vilamala (Club América). Estas salidas evidencian las crecientes dificultades del Barcelona para mantener intacto un proyecto deportivo que ha cosechado numerosos éxitos en los últimos años.