El Club Náutico Sevilla, subcampeón por séptima temporada consecutiva del circuito de piragüismo

El Club Náutico Sevilla cierra el año 2025 consolidado en la élite del piragüismo español. Así lo avala la clasificación final de la Liga Nacional de sprint olímpico, donde el club sevillano mantiene su posición de privilegio al proclamarse por séptima temporada consecutiva subcampeón absoluto. Con este logro, encadena su duodécimo podio en las últimas 13 temporadas, reafirmándose como referente de la disciplina en el ámbito nacional.

La sección de piragüismo del Club Náutico Sevilla, vencedor en el Trofeo Hernando Calleja en los años 2012, 2013, 2015 y 2016, ha logrado nuevamente la segunda posición absoluta en la temporada 2025, después de ocupar dicho puesto en las cuatro regatas puntuables. Al igual que en ediciones anteriores de la Liga Nacional, sólo la Escuela de Aranjuez ha logrado superar al Náutico Sevilla en la clasificación final, que incluye un total de 85 clubes. Los resultados han sido calculados a partir de las competiciones más relevantes: el Campeonato de España de invierno, las dos Copas de España y el Campeonato de España sprint.

Además, el Náutico Sevilla ha dominado por tercera vez consecutiva la Liga paracanoa de sprint, celebrada paralelamente, demostrando su continuo liderazgo en este ámbito. En cuanto a las categorías, el club ha logrado nuevas posiciones de honor, destacándose como subcampeón en la categoría júnior masculino y tercero en la Copa del Rey masculina. También ha conseguido ser cuarto en la Copa de la Reina y 17º en la categoría júnior femenina.

En la Liga Nacional de Jóvenes Promesas, que abarca a las categorías infantil y cadete y que cuenta con otras cuatro regatas a lo largo del año, el Náutico Sevilla ha vuelto al podio seis años después, obteniendo la tercera posición, un logro que ya consiguió en 2017. Este resultado se suma a los seis títulos obtenidos en años anteriores (2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2018) y a un subcampeonato logrado en 2019. En el circuito de base, el club ha sido cuarto en la Copa cadete masculina y noveno en la Copa cadete femenina.

Palmarés en la Liga Nacional de sprint olímpico Trofeo Hernando Calleja

2012 Campeón

2013 Campeón

2014 Subcampeón

2015 Campeón

2016 Campeón

2017 4º

2018 Subcampeón

2019 Subcampeón

2020 No hubo

2021 Subcampeón

2022 Subcampeón

2023 Subcampeón

2024 Subcampeón

2025 Subcampeón

Palmarés en la Liga Nacional de Jóvenes Promesas sprint

2012 Campeón

2013 Campeón

2014 Campeón

2015 Campeón

2016 Campeón

2017 Tercero

2018 Campeón

2019 Subcampeón

2020 No hubo

2021 5º

2022 5º

2023 9º

2024 9º

2025 Tercero

Palmarés en la Liga Nacional de paracanoa