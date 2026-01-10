Las Cocos dominan, pero el Olímpico golpea con eficacia y se lleva la victoria (24-12)

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla sufrió una insólita derrota por 24-12 en el campo del Olímpico de Pozuelo, en el Valle de las Cañas, en un partido condicionado por el frío y el viento, pero sobre todo por la enorme diferencia entre dominio y eficacia. Las sevillanas controlaron con claridad la posesión y el territorio durante buena parte del encuentro, sobre todo en la primera mitad, cuando tenían un fuerte aire a su favor. Ahí generaron numerosas fases ofensivas, mientras que el conjunto madrileño supo rentabilizar al máximo cada uno de sus acercamientos. No en vano, las Cocos desperdiciaron cerca de una docena de ocasiones claras para puntuar, una falta de acierto que acabaría siendo decisiva.

El Olímpico golpeó primero con un temprano ensayo de Eva Aguirre en el minuto 3, pero la respuesta verdinegra no se hizo esperar y Marieta Román empató tras una touche bien ejecutada y un potente maul. Pese al dominio visitante, las madrileñas volvieron a adelantarse con un ensayo de Paloma Cabezas, transformado por Chiara Pisu, en su segunda acción ofensiva clara. Antes del descanso, Irene González ‘Puma’ culminó una buena acción colectiva entre los palos y Lea Ducher añadió la transformación para dejar el marcador en 12-12, un resultado que reflejaba mejor el desarrollo del juego que la eficacia local.

La segunda mitad, a pesar de que el aire estaba ya en contra, mantuvo el mismo guion, con clara superioridad territorial y de posesión de las Cocos, pero sin recompensa en el marcador. El Olímpico resistió y esperó su momento, que llegó en los minutos finales con dos ensayos casi consecutivos: de nuevo Eva Aguirre en el 72’, transformado por Chiara Pisu, y Alicia García en el 75’, que cerraron el definitivo 24-12.

Con este resultado, las sevillanas caen a la sexta posición, a dos puntos del cuarto puesto de play off, y ya piensan en la próxima jornada, cuando visitarán al Cisneros en el Estadio Nacional Complutense el sábado 17 a las 13:00 horas.