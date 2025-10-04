Las Cocos ganan al Olímpico en La Cartuja (12-0)
Las hispalenses demostraron una gran superioridad para acabar ganando con justicia
El Simón Verde Sport Cocos Sevilla recibía al recién retornado a la máxima Olímpico de Pozuelo muy bien plantado y no fácil de batir. Tardaron las de Sandri en abrir la lata hasta el ensayo de Lea Ducher que ella misma y transformó y un rato antes del descanso un larga de varias fases de delantera que concluyó la talonadora Ceci Benza.
El primer tiempo se hizo largo sin moverse mucho el marcador en una tarde muy calurosa en La Cartuja y pese al absoluto dominio territorial y de posesión y que concluyó con 12-0 en el marcador del Juan Arenas.
La segunda mitad comenzó con la misma de superioridad y sin que las omegas pisaran el campo contrario pero sin mover el marcador hasta que bien avanzado el crono llegó un ensayo de paquete que finalizó la italiana Martina Farina.
FICHA TÉCNICA
SIMÓN VERDE SPORT COCOS SEVILLA 17: Araceli Baena, Cecilia Benza, Marieta Román (C), Katie Barnes, Irene González, Alba Sánchez, Martina Farina, María Estepa, Duna Gómez, Blanca Ruiz, Claudia Sánchez, Sofía Brussoni, Idaira García, Marta Carmona ‘Arahal’ y Lea Ducher.
También jugaron: Marina San Román, Ana Caravaca, Lucía Aguayo, Nora Colorado, Marta Núñez, Elena Vallejo y Concha Moreno.
OLÍMPICO DE POZUELO 0: Rebeca Díez, Regina Herguete, Nuria López, Celia Becerril, Marta Arriola, Blanca Hernández, Hannah Olivia Petersson, Castillo, Yamila Otero, Blanca martín, Chiara Pissu, Paloma García De Prado, Carmelo García Ruiz e Iera Etxebarría.
También jugaron: Sandra González, Sabina Hurtado, Elena Jiménez, Sonia Montero, Azahara Guerrero y Paloma Cabezas.
Árbitro: Jorge García Criado.
Marcador: 7-0 17’ ensayo Lea Ducher transformado por ella misma, 12-0 34’ ensayo Ceci Benza.
Segundo tiempo: 17-0 24’ ensayo Martina Farina.
Campo: Juan Antonio Arenas, I.D. La Cartuja.
