Las Cocos ganan al Olímpico en La Cartuja (12-0)

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla recibía al recién retornado a la máxima Olímpico de Pozuelo muy bien plantado y no fácil de batir. Tardaron las de Sandri en abrir la lata hasta el ensayo de Lea Ducher que ella misma y transformó y un rato antes del descanso un larga de varias fases de delantera que concluyó la talonadora Ceci Benza.

El primer tiempo se hizo largo sin moverse mucho el marcador en una tarde muy calurosa en La Cartuja y pese al absoluto dominio territorial y de posesión y que concluyó con 12-0 en el marcador del Juan Arenas.

La segunda mitad comenzó con la misma de superioridad y sin que las omegas pisaran el campo contrario pero sin mover el marcador hasta que bien avanzado el crono llegó un ensayo de paquete que finalizó la italiana Martina Farina.