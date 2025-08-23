Dos acciones a balón parado condenan al Sevilla en la final de la Copa de Andalucía (2-3)

Andrea Alvarez lamentándose de una ocasión en la final de la Copa de Andalucía entre el Granada y el Sevilla

El Sevilla Femenino no pudo con su verdugo de la temporada pasada, el Granada, que se impuso en la final de la Copa de Andalucía para sumar su segundo título. Las de Nervión, a pesar de ser dominadoras en la recta final de ambas partes, se quedaron sin su tercer entorchado ante un conjunto nazarí que fue más eficaz. El mal inicio en cada parte terminó condenando al equipo sevillista, que nunca le perdió la cara al partido y tuvo opciones de empatar en el tramo final, pero la falta de acierto y las intervenciones de Laura Pérez lo evitaron.

Desde el pitido inicial, el encuentro arrancó con ritmo y con ambos equipos buscando la portería rival, sin especulaciones. Tras un tímido intento de Andrea Álvarez, respondió el Granada adelantándose en el marcador. La zaga sevillista dio demasiado tiempo a Lauri, que definió con precisión para superar a Cheza, hoy titular bajo palos por delante de Sullastres. El gol impulsó al conjunto nazarí, mientras que las de David Losada lo pasaban mal. Una pérdida en la salida, fruto de la presión rival, estuvo a punto de costar el segundo tanto, pero Cheza sacó una gran mano para desviar el disparo de Keefe desde fuera del área.

Tras la pausa de hidratación, cambió el guion. El Sevilla dio un paso adelante y reaccionó al golpe recibido. Rosa Márquez, de vuelta a la convocatoria tras perderse las semifinales, se asoció con Alba Cerrato, que rozó el empate. No lo logró entonces, pero sí a nueve minutos del descanso, cuando firmó el 1-1 con su tercer gol en la Copa tras el doblete en semifinales. Antes, Andrea Álvarez había tenido otra ocasión que se marchó por encima del travesaño. El Sevilla terminó mucho mejor la primera mitad, encerrando al rival y acumulando llegadas, aunque sin acierto para irse con ventaja a los vestuarios. ç

El balón parado declinó la balanza en la final

El descanso sentó mal a las sevillistas. En apenas siete minutos, el Granada golpeó dos veces a balón parado. Primero, en una falta lateral mal defendida, Cristina Postigo (47’) adelantó de nuevo a las nazaríes, que vino de una falta innecesaria. Poco después, otro balón parado acabó en el 1-3 obra de Keefe. Incluso entre Cheza y el poste evitaron el cuarto, que podría ser definitivo.

Obligado a reaccionar David Losada, que movió el banquillo con un doble cambio en el que se marchó Alba Cerrata y entraron Kanteh y Wifi, ambas fueron claves en el gol que devolvía la esperanza a las de Nervión. Un centro de Kanteh arrastró a varias rivales, lo que aprovechó Andrea Álvarez para anotar el 2-3. La ex del Levante incluso tuvo en sus botas el empate, pero Laura Pérez se lo negó. En la recta final, las nervionenses apretaron en busca de la igualada; primero en un pase de Andrea Álvarez a Wifi que desbarató la guardameta mandando el balón a córner, y después en una acción disparada en un disparo alto de Kanteh. En el descuento, el Sevilla lo intentó ya a la desesperada con balones directos e imprecisiones, aunque sin crear verdadero peligro en el área rival.

Ahora en una semana llega la hora de la verdad en el que el Sevilla Femenino se estrenará en casa del Eibar para arrancar la Liga F y en el que deberá afinar la puntería de cara a esa cita.