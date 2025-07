Cristóbal Vargas, el poder de saber elegir correctamente

Cristóbal Vargas Trujillo dejó su huella en el Campeonato de Europa Júnior celebrado en Samorin (Eslovaquia), tras colgarse las medallas de bronce y de plata en las pruebas de 1.500 libres y 400 estilos, respectivamente. El joven nadador del Club Natación Dos Hermanas encontró en la natación el deporte ideal para implicarse tanto física como mentalmente, algo que no le impidió acabar sus estudios con buenos resultados mostrando que se puede ser un deportista de alto rendimiento a la vez que un alumno excepcional. A su temprana edad, es una de las grandes promesas de la natación española y sueña con el ciclo olímpico que lo catapulte a Los Ángeles el próximo año.

El joven de Dos Hermanas desde bien pequeño se sumergió en la búsqueda de un deporte que cubriera esa indecisión e inquietud de un niño por ver cuál lo iba a tener ocupado de sus obligaciones académicas. La natación resultó ser más que una simple actividad para Cristóbal, que con la aprobación de sus padres, se lanzó de lleno a la piscina. “Cuando era pequeño probé varios deportes y me apunté a nadar, que es un deporte muy completo, ya que a la vez que cuida la salud física, te mantienes en un buen estado de forma”, añade Cristóbal.

El Club Natación Dos Hermanas lo acogió y la “armonía” que se respiraba en el club y la buena relación con sus entrenadores decantaron la balanza para esforzarse en la piscina: “Me gustó mucho el club, la primera impresión que me llevé fue muy buena y eso fue muy importante, ahora estoy agradecido de la elección por las cosas que estoy consiguiendo”.

“Entreno 6 horas al día. Por la mañana voy a clase y sólo me queda tiempo para estudiar“

Lo que empezó como un pasatiempo desde pequeño acabó convirtiéndose en su principal foco de atención. El de Dos Hermanas pasó de prepararse en las piscinas de su pueblo a codearse con los mejores del país en el Centro Nacional de Fondo y Aguas Abiertas del CARS de Málaga. “El cambio ha sido muy grande y en muy poco tiempo. Al principio tuve miedo al cambio por la magnitud de él”, añadió. El paso de la Federación Andaluza a la Federación Española de Natación no entraba dentro de su cabeza, tanto que cuando llegó, las piernas empezaron a flaquear de los nervios, pero sólo era cuestión de tiempo. A día de hoy, Cristóbal “vive” allí, pasa más tiempo entrenando que con sus familiares, comprobando de primera mano que la responsabilidad y dedicación de un nadador en busca del sueño olímpico es muy sacrificante: “Entreno todas las tardes seis horas. Por las mañanas voy a clase y sólo me queda tiempo para estudiar un poco cuando llego a casa”.

Cristóbal se prepara en el trampolín de salida para empezar la prueba / Roldy Cueto

A base de dedicación, compromiso y esfuerzo, el nazareno se colgó sobre el cuello varias medallas de renombre que le hicieron dar el salto al ámbito internacional. El Campeonato de Europa Júnior celebrado en Samorin se presentó como una buena oportunidad de presentarse al continente, de llamar la atención y sobre todo de escribir su nombre. “Es un paso gigantesco, pasar del ámbito nacional al internacional impresiona mucho, pero una vez que te concentras ya todos esos nervios pasan a un segundo plano”, reconoce el nadador. Primera prueba, 1.500 libres, y Cristóbal no se esperaba lo que se le vino encima. El nadador español alcanzó el tercer puesto en la prueba de fondo catalogándolo como algo “impensable” antes de la competición y lo que le permitió llegar “algo más sereno” a su siguiente prueba, el 400 estilos: “El 1.500 me fue increíble, no me lo esperaba para nada. En la primera final tocar medalla y en un estilo muy complicado me dio seguridad para el 4 estilos y tuve un resultado muy positivo”.

Los Ángeles está a 9.000 kilómetros de Dos Hermanas, pero para Cristóbal están a 10 segundos

Samorin siempre será recordado por Cristóbal como el inicio de un largo camino que empezó como una indecisión a la hora de elegir deporte, a representar a tu país a nivel internacional. “Para mí es un orgullo poder representar a mi país. Voy a dar todo lo que tengo para competir al máximo nivel”, reconoció Cristóbal.

A su temprana edad y con el talento que atesora se le abre un abanico de grandes retos que como todo nadador debe soñar algún día con ellos. La meca de la natación, los Juegos Olímpicos, no le parece alejado al joven de Dos Hermanas que lo ve “más cerca” incluso de lo esperado: “No lo veo tan descabellado. Me estoy preparando para ello y toco madera para que ocurra”.

Los Ángeles está a 9.000 kilómetros de Dos Hermanas, pero para Cristóbal están a 10 segundos. “La marca olímpica de 1.500 estilos la tengo a 10 segundos, sólo tengo que bajar mi marca y podré cumplir mi sueño”, describió. Cristóbal lo tiene claro, el premio de las Olimpiadas es lo que él anhela con ambición. Quién se lo iba a decir y de multiplicarse en sus tareas, de sacar tiempo de donde no lo hay para prepararse la EVAU, a soñar con el evento deportivo más grande de la historia. Si el de Dos Hermanas eligió bien una vez, seguro que elegirá bien la segunda. Entre ser profesor de Biología o soñar con ser campeón olímpico.