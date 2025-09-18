El CSN4* abre la Ruta de Otoño del Real Club Pineda con casi 400 binomios participantes

La Ruta de Otoño del Real Club Pineda regresa con dos fines de semana consecutivos de máxima categoría: el CSN4*, de 19 al 21 de septiembre, seguido del CSN5*, del 26 al 28 de septiembre, con un reparto global superior a 60.000€ y un programa que va desde 1,20m. hasta los Grandes Premios de 1,45m. en el primer fin de semana y 1,50m. en el segundo. La apertura de este viernes reunirá a 147 jinetes y 263 caballos confirmados según la lista oficial de admitidos y, además, se prevé un volumen de participantes cercano a las 400 salidas, 384 concretamente, contando con los inscritos en las pruebas completarías, signo del tirón deportivo y social de la cita.

El arranque contará con una amplia representación del Real Club Pineda, con jinetes de la casa como Ignacio Astolfi, Jesús Torres o Nicolás y Jorge Bidón Daurella, y con varios nombres bien situados en el ranking nacional por resultados recientes, entre ellos Luis Plaza Vidal, Pedro Fernando Mateos, Elena Appendino o Alejandro Fernández. A esta nómina se suman otros protagonistas destacados que llegan en buen momento, lo que anticipa un Gran Premio muy disputado.

El viernes 19 de septiembre, la competición comenzará en torno a las 9.30 h y se abrirá con la 1,40m. en Dos Fases Especial, una prueba para la que figuran 43 binomios inscritos, y continuará con las series de 1,30m. y 1,20m. El sábado tomará el protagonismo el Pequeño Gran Premio de 1,35m. disputado en baremo A con cronómetro y con desempate, junto a la 1,40m. y la 1,25m. El domingo cerrará el CSN4* el Gran Premio de 1,45m, también en A con cronómetro y desempate al crono, acompañado por la 1,30m. y la 1,20m. El premio del Gran Premio asciende a 8.350 €, con 2.500 € para el ganador.

La Ruta de Otoño proseguirá del 26 al 28 de septiembre con el CSN5*, que elevará el listón con el Gran Premio de 1,50 m y mantendrá el sello organizativo del Real Club Pineda, una referencia histórica del calendario nacional.