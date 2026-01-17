Dakar 2026 | Benavides arrebata el título a Brabec en los últimos 7 kilómetros

Luciano Benavides (KTM) logró una victoria histórica en el Rally Dakar 2026 en motos tras imponerse por sólo dos segundos, la menor diferencia jamás registrada en la prueba. El desenlace tuvo lugar en Yanbu y quedará para siempre como uno de los finales más emocionantes del Dakar.

El piloto argentino se benefició de un error de navegación de Ricky Brabec (Honda) en el kilómetro 98 de la especial decisiva, lo que le permitió superarlo en el esprint final y proclamarse campeón del Dakar 2026.

Un error de Ricky Brabec decide el Rally Dakar 2026

Hasta los últimos kilómetros, todo indicaba que la victoria sería para Ricky Brabec, que arrancó la etapa final con 3:20 de ventaja en la clasificación general. El estadounidense aprovechaba además las bonificaciones por abrir pista en la especial Yanbu-Yanbu, de 105 kilómetros.

Sin embargo, a falta de siete kilómetros, el piloto de Honda cometió un fallo clave de navegación en el kilómetro 98. La equivocación resultó definitiva y provocó la pérdida de una ventaja construida durante dos semanas de competición, frustrando su intento de lograr un tercer Dakar.

Luciano Benavides firma una de las mayores gestas del Dakar en motos

Tras alcanzar a Brabec en pista, Luciano Benavides entendió que la hazaña era posible. El argentino atacó al límite en los kilómetros finales y completó una de las mayores proezas recientes del Dakar en motos.

El resultado fue histórico: campeón del Rally Dakar 2026 por sólo dos segundos, la menor diferencia desde 1979, año de creación de la prueba. Un triunfo marcado por la precisión milimétrica y el dramatismo deportivo.

Los hermanos Benavides, protagonistas del Dakar

Con este éxito, Luciano Benavides sigue los pasos de su hermano Kevin Benavides, también ganador del Dakar en motos. Kevin se impuso en la edición 2023 con 43 segundos de ventaja sobre Toby Price, aunque el desenlace de 2026 resulta aún más impactante por su extrema igualdad.

Edgar Canet gana la etapa y Schareina completa el podio

La victoria en la última etapa fue para Edgar Canet (KTM), joven talento español de La Garriga, que cerró el Rally Dakar 2026 con autoridad. Canet logró su tercera victoria de etapa, tras imponerse también en el prólogo y en la etapa 1.

El podio final del Dakar 2026 lo completó Tosha Schareina (Honda). El piloto valenciano finalizó la prueba a 25:12 del vencedor, consolidándose entre la élite del motociclismo off-road internacional.

Nasser Al Attiyah gana su sexto título en coches

Nasser Al Attiyah se llevó la victoria en los coches, sumando su sexto triunfo (2011, 2015, 2019, 2022, 2023, 2026) y otorgando a Dacia su primer éxito en su segunda participación.

El catarí igualó el récord de 50 especiales ganadas de Stéphane Peterhansel y Ari Vatanen, consolidando su leyenda en el rally raid.

Mattias Ekström (Ford) ganó la última etapa de 105 km, superando a Sébastien Loeb por 8 segundos y asegurando el tercer puesto en la general, mientras que segundo fue el español Nani Roma.