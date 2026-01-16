Al-Attiyah y Brabec dejan el Dakar 2026 prácticamente decidido en una penúltima etapa de exhibición

La duodécima y penúltima etapa del Rally Dakar 2026 marcó un punto de inflexión casi definitivo en la clasificación general, tanto en coches como en motos. El recorrido de 311 kilómetros cronometrados entre Al-Henakiyah y Yanbu, exigente y variado, sirvió de escenario para las exhibiciones de Nasser Al-Attiyah y Ricky Brabec, que dieron un paso casi definitivo hacia la victoria final.

En la categoría de coches, Al-Attiyah firmó una actuación propia de un campeón. Al volante de su Dacia, el catarí dominó la especial de principio a fin con un tiempo de 3:21:52, imponiendo un ritmo demoledor sobre un terreno que combinó arena, dunas rotas y pistas rápidas. Sin necesidad de arriesgar, el líder decidió atacar y sentenciar la carrera, aventajando en 6:22 a su principal perseguidor, el español Nani Roma.

Fue la segunda victoria de etapa del catarí en esta edición, pero la más simbólica, ya que deja el Dakar prácticamente decidido. Roma, respaldado por la estrategia del equipo Ford y con Romain Dumas como apoyo táctico, no pudo responder al vendaval del líder. El catalán terminó octavo, sólido pero sin opciones reales de inquietar al gran dominador del rally. La diferencia en la clasificación general se amplía hasta los 15:02, una ventaja casi insalvable a falta de los últimos 105 kilómetros.

Líderes La etapa 12 del Rally Dakar confirmó el dominio de Al-Attiyah en coches y el golpe estratégico de Brabec en motos, en una jornada clave antes del último tramo

Por detrás, Toby Price fue segundo a 1:25, confirmando el buen rendimiento de Toyota, mientras que Mattias Ekström volvió a brillar. El sueco, abriendo pista, cedió solo 1:49 y logró arrebatar la tercera plaza provisional a Sébastien Loeb, superándolo por 3:24 en la etapa. Ambos quedan separados por apenas 29 segundos en la general. La jornada también dejó actuaciones destacadas de los hermanos Goczal y un papel discreto de Carlos Sainz, décimo a 7:45.

El plan de Brabec

En motos, la estrategia volvió a ser clave. Ricky Brabec ejecutó a la perfección su plan para recuperar el liderato y dar un golpe casi definitivo al Dakar. El piloto estadounidense de Honda se impuso con un tiempo de 3:19:01, tras dejar salir por delante en jornadas anteriores a Luciano Benavides. La maniobra surtió efecto y Brabec aventajó al argentino en 3:43, pasando a liderar la general con 3:20 de margen.

Con este resultado, Brabec se coloca en una posición inmejorable para conquistar su tercer Dakar, tras los títulos logrados en 2020 y 2024. Por detrás, el español Tosha Schareina volvió a mostrar una enorme regularidad, terminando tercero en la etapa a 12:58, un resultado que prácticamente asegura su tercer puesto en la general y su segundo podio consecutivo en el Dakar.

Epílogo Con solo 105 kilómetros por disputarse, el Dakar entra en su recta final con Roma y Schareina consolidados en el podio y los grandes favoritos muy cerca de la gloria

La cuarta posición fue para Adrien van Beveren, seguido de Skyler Howes, mientras que Edgar Canet finalizó sexto tras una caída que le privó de un resultado aún mejor.

Este sábado, el Dakar vivirá su capítulo final con una corta especial de 105 kilómetros junto al Mar Rojo, un último trámite que servirá para coronar a los reyes del desierto en una edición marcada por la estrategia, la experiencia y el dominio de los grandes favoritos.