Vicente Del Bosque: “He disfrutado mucho con el fútbol”

El ex futbolista y ex seleccionador español Vicente del Bosque aseguró este lunes, durante la presentación del libro-revista Rondo, del que es protagonista de su primer número, que ha “disfrutado mucho con el fútbol”, especialmente como jugador, porque es “lo más bonito de todo”.

“He intentado disfrutar de un deporte apasionante en el que, aunque no lo haya parecido, me lo he pasado muy bien. Hasta perdiendo, el deporte del fútbol es la leche. A veces me veo cuando celebrábamos el gol de España en la final del Mundial y pienso que me excedí en la celebración (bromeó), pero me he divertido mucho con el fútbol”, aseguró.

Del Bosque fue el invitado estrella de la presentación de Rondo, en el Teatro Eslava de Madrid, que supuso el pistoletazo de salida para el libro-revista de publicación bianual que incluye 184 páginas de entrevistas, reportajes, fotorreportajes, relatos y opinión con diferentes firmas que ahondan en el mundo del fútbol como parte de la cultura de una forma “sosegada y diferente”, en palabras de Óscar Martos, su director general.

El primer número cuenta con Vicente del Bosque como protagonista en una entrevista en la que repasa su vida, con especial alusión a la victoria en el Mundial de Sudáfrica de 2010: “He participado en la mayor hazaña del fútbol español en toda su historia, he tenido la gran suerte de estar en el primer plano”.

A la presentación también asistió Marcelo Ordás, fundador de Legends, compañía que “tiene como misión salvaguardar, proteger y compartir el patrimonio de la mayor pasión que ha creado el ser humano, que es el fútbol”, destacó.

El argentino es un coleccionista de objetos que han sido utilizados por los jugadores en partidos y competiciones internacionales y actualmente trabaja en la creación de un museo que reúna todas estas reliquias para “el disfrute de la gente”.

Estará situado “en la mejor ciudad del mundo que es Madrid”, según palabras del propio Ordás, en la Puerta del Sol, en un edificio de siete plantas que dará cabida a la mayor colección futbolística del mundo.