Dennis González e Iris Tió suman el tercer oro para España en el Mundial de Singapur

Dennis González e Iris Tió sumaron el tercer oro para la natación artística española en los Mundiales de Singapur, tras imponerse este viernes en la final de la rutina libre del dúo mixto.

González y Tió, que firmaron una nota de 323,8563 puntos, aventajaron en 0,4125 unidades a la pareja rusa integrada por Alexandr Maltsev y Olga Platonova, que se colgaron la medalla de plata con una puntuación de 323,4438.

Completaron el podio los británicos Isabelle Thorpe y Ranjuo Tomblin que lograron el bronce con un total de 322,0583 unidades.

Con el triunfo logrado en la final del dúo libre la natación artística española contabiliza un total de ocho metales en la ciudad asiática, tras ganar tres oros, dos platas y tres bronces.

Una cifra inimaginable sin el concurso de Iris Tió, de 22 años, que suma seis metales en estos Mundiales, tres de ellos de oro, al imponerse en la finales del solo libre y del dúo libre femenino, además de la victoria lograda este viernes junto con Dennis González en el dúo mixto.

Para Iris Tió, la clave de su éxito está en haber sabido "encontrar sus fortalezas" y "aprovecharlas" al máximo. "Hay mucho trabajo detrás, pero también hemos sabido encontrar con la ayuda de las entrenadoras nuestras fortalezas y aprovecharlas al máximo", explicó Tió en declaraciones difundidas por la Federación Española de Natación.

Una capacidad para aprovechar sus puntos fuertes que ha permitido a González y Tió, como ellos mismos explicaron tras la final, superar a parejas que, a diferencia de los nadadores españoles, sólo compiten en la modalidad mixta.

"Debemos estar contentísimos porque somos de los pocos que hemos competido en los dúos mixtos que han competido también en estos Mundiales en muchas más pruebas y creo que eso nos hace más fuertes", indicó González.

Un exigente programa al que no ha podido sacar un mayor rendimiento Iris Tió, que suma ya un total de seis medallas, tres de ellas de oro, en estos campeonatos.

"Estoy muy contenta, esto está por encima de cualquier expectativa, pero la verdad que competir en dúo ayer con Lilou -Lluis- u hoy con Dennis es para mí un regalo", concluyó Tió.

"Da vértigo"

La seleccionadora española de natación sincronizada, Andrea Fuentes, no pudo ocultar su satisfacción por la tercera medalla de oro conquistada en los Mundiales de Singapur, aunque como reconoció tanto éxito comienza a dar "un poco de vértigo".

"Está siendo un poco abrumador. El primer oro fue un poco como saltando por los aires, el segundo fue cómo, no me digas, y el tercero, espera, qué está pasando. Estamos muy contentas, pero sinceramente está empezando a dar un poco de vértigo", señaló Fuentes en declaraciones difundidas por la Federación Española de Natación.

Medallas de oro que sirven a Fuentes, que se hizo cargo el pasado mes de agosto del equipo español tras su exitoso paso por Estados Unidos, para reafirmar sus métodos de entrenamiento.

"Estoy un poco como que no me lo creo, no me había planteado que podría ser campeona del mundo, siempre he querido llevar a alguien a lo más alto de sus posibilidades y lograr el te reafirma en tu manera de entrenar", explicó la seleccionadora española.