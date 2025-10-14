El descomunal premio que se llevaría Carlos Alcaraz si gana el Six Kings Slam 2025

Carlos Alcaraz podría embolsarse una de las sumas más abultadas de su trayectoria deportiva en 2025. El motivo es el exclusivo Six Kings Slam, el torneo de exhibición que reunirá a seis de los mejores tenistas del planeta en Arabia Saudí y que la plataforma Netflix emitirá en directo a partir del 15 de octubre. No solo es una apuesta por el espectáculo para millones de espectadores, sino también una oportunidad única de acceder a un premio récord.

Este evento de alto perfil, que se disputará en el ANB Arena de Riad, es la herramienta con la que el país árabe avisa a la comunidad tenística: pueden revolucionar el deporte a golpe de talonario. La competición combina espectáculo y competición real, con un formato dinámico, edición en tiempo real y cobertura exclusiva detrás de cámaras pensada para una audiencia global.

El elenco de estrellas confirmado para 2025 es de lujo. Junto al actual número uno del mundo y campeón de Roland Garros y el US Open, Carlos Alcaraz, estarán Jannik Sinner (vigente campeón del torneo), Novak Djokovic, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev.

Sin embargo, el gran aliciente, más allá del prestigio, es la descomunal bolsa de premios. Cada uno de los seis aspirantes recibirá cerca de 1,5 millones de euros solo por participar. Pero el verdadero botín está reservado para el campeón: un suplemento de 6 millones de euros.

Esto significa que si Carlos Alcaraz logra alzarse con el título el sábado 18 de octubre, su premio final ascendería a unos 7,5 millones de euros. Una cifra que supera con creces lo que el tenista murciano suele ganar en un año regular del circuito ATP, donde los Grand Slams reparten entre 2 y 3 millones de dólares al vencedor.

El cuadro de la Six Kings Slam 2025

El formato del torneo favorece a los cabezas de serie. Alcaraz y Djokovic accederán directamente a semifinales, lo que les da un día extra de descanso.

El miércoles 15 de octubre, a las 18:30 (hora española), se abrirá el telón con el duelo entre Alexander Zverev y Taylor Fritz, cuyo ganador se medirá a Alcaraz. A continuación, Jannik Sinner se enfrentará a Stefanos Tsitsipas por el derecho a desafiar a Djokovic en la otra semifinal.

Todos los partidos serán al mejor de tres sets, con un supertiebreak como desempate final, y la gran final está programada para el sábado 18 a las 16:00 horas.

Así fue la edición de 2024

Alcaraz llega en un momento dulce de su carrera, lo que le convierte en uno de los máximos favoritos. Además, carga con el aliciente de la revancha, ya que en el Six Kigs Slam 2024 fue Jannik Sinner quien se impuso en la final tras un épico duelo a tres sets contra el murciano. Las circunstancias ahora son diferentes, y Alcaraz buscará enderezar su historial en este particular enfrentamiento.

La edición de 2024 también quedará en la memoria por haber sido el escenario del último enfrentamiento entre Rafael Nadal y Carlos Alcaraz. En aquel partido, Alcaraz se impuso por 6-3 y 6-3, en el que sería el último partido de Nadal antes de su retirada oficial durante la Copa Davis. Un duelo que marcó el fin de una era y el inicio de otra.

Alcaraz afronta el tramo final de la temporada y acude a Riad como paso previo a un intenso final de calendario. Tras el Six Kings Slam tiene pendiente el Masters 1000 de París y después las Finales ATP de Turín. A continuación, en su programa está las Finales de la Copa Davis con España, en Bolonia.