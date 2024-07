Las diez pruebas que no te puedes perder de estos Juegos Olímpicos

París lleva ya unos días siendo el epicentro de todas las miradas del mundo del deporte con la celebración de los Juegos Olímpicos de 2024. Esta nueva edición veraniega se podrán disfrutar de más de 300 eventos deportivos, divididos en 32 deportes. De estos, estas diez son algunas citas que hay que marcar en el calendario (aunque hay muchas más) para no perderse:

Fútbol

Como todas las ediciones, el Fútbol es uno de los deportes más esperados. Como todos los años, seguir a la sub-23 masculina (que logró la plata en Tokio) es más que recomendale, pero tampoco se puede dejar de lado a la selección femenina. La selección olímpica femenina española, compuesta en gran parte por jugadoras de la selección absoluta que ganó el Mundial del pasado verano y la Liga de Naciones en febrero, debutó con victoria ante Japón en los que son sus primeros Juegos. Tras esto se enfrentarán ante dos potentes selecciones, Brasil y Nigeria, durante la primera ronda de un torneo en la lucha por unas medallas para las que las españolas son favoritas.

Tenis

Si se habla de tenis hay un evento que está acaparando toda la atención y que se espera con ansias y no puede ser otro que los dobles masculinos. España estará representada en este evento por una leyenda del deporte, Rafa Nadal, y una joven estrella ya asentada, como es Carlos Alcaraz. Los dos jugarán su primer partido el sábado 27 de julio, cuando se enfrentarán a la pareja argentina compuesta por Máximo González y Andrés Molteni.

No son los únicos españoles en participar en esta categoría, ya que también participan Marcel Granollers y Pablo Carreño, que también jugarán la primera ronda el mismo día contra el dúo italiano de Simone Bolelli y Andrea Vavassori.

Baloncesto

Garuba lanza a canasta durante un lance del España-Bahamas del preolímpico. / EFE

En los Juegos de París las dos selecciones olímpicas españolas, tanto la femenina como la masculina buscan una nueva medalla que añadir a su palmarés. En el torneo de baloncesto masculino, la Familia se enfrentará al grupo de la muerte, con Australia (contra la que juegan el día 27), Grecia y Canadá en el que será el último torneo y despedida de uno de los jugadores más laureados, bicampeón mundial y e internacional absoluto desde hace dos décadas, Rudy Fernández.

Por otra parte, estos serán los sextos Juegos Olímpicos para la selección femenina, que buscará su segunda medalla después de la plata que se logró en Río 2016.

Gimnasia artística

Uno de los momentos más esperados de estos juegos será el regreso de Simone Biles a los Juegos Olímpicos, después de pausar su carrera deportiva por motivos de salud. Y parece que ha vuelto mejor que nunca, como ha demostrado en los primeros entrenamientos en París y las competiciones domésticas en Estados Unidos. Biles participa tanto en la categoría individual como por equipos, donde todo indica que brillará junto con sus compañeras Suni Lee, Jordan Chiles, Jade Carey y Hezly Rivera.

Atletismo

Cuando se habla de atletismo hay multitud de disciplinas que entran en esta categoría. Dos que no pueden faltar son las pruebas de velocidad, con un nombre propio como Sha'Carri Richardson, la mujer más rápida del mundo (es vigente campeona de los 100 metros y ha conseguido la mejor marca de lo que va de año) busca resarcirse y conseguir la medalla que no pudo lograr en 2021, tras no poder participar por haber dado positivo en marihuana.

En distancias largas, el equipo olímpico español tiene opciones de medalla con Álvaro Martín (20 y 35 km marcha) y María Pérez (20 km marcha) que llega como vigente campeona del mundo en su categoría, son también disciplinas a tener en cuenta.

Ana Peleteiro, en uno de sus saltos en una foto de archivo / Efe

En triple salto el nombre propio español es el de Ana Peleteiro. La gallega peleará por su segunda medalla olímpica después de ser madre. La mala noticia de la disciplina será que la ausencia de la campeona olímpica de Tokio, Yultimar Rojas, que no participa por una lesión que sufrió el pasado 10 de abril en un entrenamiento y por la que ha sido operada.

Tampoco se puede faltar a la cita con la disciplina de salto de longitud, con Jordan Díaz llegando a París como campeón de Europa con la tercera mejor marca de la historia: 18,18 metros.

Piragüismo

El piragüismo suele ser un deporte que da muchas alegrías al equipo olímpico español. Este año destacan pruebas como la del K4-500 masculino, que contará con la participación de Saúl Craviotto, el abanderado Marcus Cooper, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade. Pero sin olvidara a Maialen Chourraut en K1 (puede lograr su cuarta medalla olímpica), C2-500 con María Corbera y Antía Jácome o C1-200, disciplina en la que Teresa Portela participará en sus séptimos Juegos.

Natación

En las categorías masculinas hay un nombre propio al que seguí, el de Léon Marchard que compite en 200 m braza, 200 m mariposa y 200 m estilos y los 400 m estilos. El cinco veces campeón mundial, busca el oro en casa.

Breakdance

Uno de los deportes que debutan, el breaking (o breakdance) será uno de los últimos nuevos deportes en celebrarse por primera vez en unos Juegos Olímpicos. En esta ocasión no hay representantes españoles, pero siempre es interesante ver los primeros pasos de una nueva disciplina olímpica. Esta ha sido introducida en el plantel tras su éxito en los Juegos Juveniles de Verano de 2018 que se celebraron en Buenos Aires y con el que el COI busca atraer a los más jóvenes y "recompensar la creatividad y el rendimiento atlético".

En este deporte los atletas olímpicos se enfrentrán en batallas de uno contra uno de 60 segundos de duración, tras lo que nueve jueces decidirán quién vence.