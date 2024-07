El insoportable calvario de Ana Peleteiro en redes sociales

A las puertas de unos Juegos Olímpicos de París 2024 los deportistas se preparan para el gran momento. Entre ellos, la atleta de élite Ana Peleteiro, una de las grandes esperanzas para sumar otra medalla más al palmarés del deporte español. Sin embargo, no todo es fácil en los momentos previos a la competición; y menos para ella, cansada de recibir comentarios xenófobos hacia su persona.

Así lo ha hecho saber, alzando la voz contra el acoso racista que, desde hace tiempo, la acompaña con frecuencia. Especializada en la prueba de triple salto y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Peleteiro siempre ha sido cuestionada por su color de piel; e incluso, por ser mujer o por ser madre. En este sentido, las redes sociales son un caldo de cultivo para los comentarios ofensivos, contra los que ella se está defendiendo.

Uno de los ejemplos más recientes sucedió hace unos días, cuando la atleta compartió una historia en Instagram en la que hacía alusión al moreno que estaba cogiendo debido a los entrenamientos al aire libre. Sin embargo, un usuario no tardó en comentarle: “a ti el moreno no se te ve”. Como respuesta, ella compartía otra historia en la que respondía: “No es la marca de moreno que me gustaría, pero la que se crea por entrenar bajo el sol durante todo el verano, son un solo objetivo”.

Finalmente, la publicación añadía una última reflexión: “La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia”.

La polémica por el cambio de uniforme

Si bien a lo largo de su vida la joven gallega ha tenido que hacer frente a numerosos comentarios racistas, esta situación se incrementó al compartir con sus seguidores varios vídeos en los que lucía el uniforme de la selección española. Este hecho estuvo motivado por la polémica en el cambio de la equipación, cuando la Federación Española de Atletismo anunció el nuevo vestuario con un detalle bastante llamativo: en lugar del característico color rojo, lucirían de naranja.

Esta decisión indignó a los propios deportistas; e incluso Ana Peleteiro escribió: “¿Ahora soy holandesa y no lo sabía?”. Sin embargo, y en parte por resignación, la deportista decidió mostrarse con el nuevo uniforme. “No seremos la roja, pero tenemos el body más bonito de todo el campeonato”, escribía en uno de sus vídeos.

Sin embargo, los comentarios xenófobos no se hicieron esperar. “Desde ayer, que empecé a crear contenido con la ropa de mi país, ESPAÑA, estoy recibiendo innumerables comentarios racistas en las redes sociales. Han sido muchos los que he ido borrando y bloqueando, pero por supuesto continúan dejando mensajes de odio y desprecio cada vez que subo cualquier tipo de vídeo con la ropa de mi selección", escribió Ana Peleteiro entonces, a través de una historia de Instagram, en la que pedía un alto y claro “No al racismo”.