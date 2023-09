Luis de la Fuente sobre su aplauso a Rubiales: "Pido perdón; las críticas son totalmente merecidas"

Luis de la Fuente, seleccionador nacional español, pidió disculpas este viernes en conferencia de prensa celebrada en la RFEF por sus aplausos en la asamblea que protagonizó Luis Rubiales, y afirmó: " He recibido duras críticas, que son totalmente merecidas. Pido perdón por ellas. Son hechos injustificables. Acudí a la asamblea convencido que era un acto protolocario de despedida de un presidente y se transformó en todo lo contrario. Estos gestos no representan mis valores ni la forma de actuar en la vida. Siempre he estado de la igualdad y del respeto. En mis 26 años de entrenador siempre he tenido un comportamiento intachable".