Doble victoria del Fundación Cajasol Andalucía en su torneo de voleibol

El Fundación Cajasol Andalucía sumó dos victorias consecutivas en sus últimas citas del Weekend Voleibol Fest al imponerse el viernes por 2-1 al recién ascendido CV Melilla y este sábado por un contundente 3-0 al CV Kiele Socuéllamos. Las nazarenas cierran, por tanto, el torneo disputado durante el fin de semana con con esos dos triunfos y una derrota contra el potente Avarca Menorca.

El cuadro entrenado por Ricardo Torrenteras venció por 3-0 al CV Kiele Socuéllamos en el tercer partido y último partido del Weekend Voleibol Fest que se está organizando en el pabellón de Los Montecillos de Dos Hermanas.

Comenzó el encuentro el Fundación Cajasol Andalucía con gran determinación en ataque e incomodando la recepción de las visitantes. Las nazarenas apretaron y sumaron un primer parcial de 8-3 al saque de Irene de Blas, opuesta en el día de hoy. Kira Thompsen desde cuatro puntuó buscando las manos del bloqueo de Socuéllamos. El buen nivel continuó hasta el 15-9 donde el entrenador visitante, Chema Martínez, tuvo que pedir tiempo muerto tras dos bloqueos de Louise Sansó. Irene de Blas se encargó de cerrar el set con una diagonal larga por 25-15.

El segundo set dio continuidad al buen ritmo mostrado en el primero. El Fundación Cajasol Andalucía estuvo acertado en recepción y defendió con un bloqueo bien colocado. A todo ello, se le sumaron errores por parte del CV Kiele Socuéllamos propios de pretemporada y así se llegó al 13-7 de parcial. Entró Kennedi Evans por Louise Sansó y también jugó Lucía Prol por Kira Thompsen sumando buenos minutos en pista. El 21-17 en el marcador daba tranquilidad a las de Ricardo Torronteras que encontraron una buena distribución del juego con Herman en la colocación. Finalmente cerró el set por 25-19.

El último set empezó con un buen parcial de 4-0 para las nazarenas, pero Socuéllamos apretó y tras ponerse 4-5 en el marcador, pidió tiempo muerto Ricardo Torronteras. La igualdad fue total en el set a quince puntos. Pequeños detalles decidieron un tie break que se llevó el conjunto nazareno por 16-14.

Triunfo contra el CV Melilla

El Fundación Cajasol Andalucía había conseguido la primera victoria de la pretemporada al derrotar al CV Melilla por 2-1. Los dos primeros sets fueron para las nazarenas, perdiendo en el tercero a quince puntos.

El conjunto nazareno comenzó el partido con mayor determinación que en el día de ayer. Pronto abrió diferencias en el marcador con buenas defensas y Alejandra Pérez en ataque. También Louise Sansó comenzó a hacer suyo el bloqueo para sumar el 9-4. Pero el CV Melilla con lucha y garra puso el 10-8 con un parcial de cero a tres. Con un nuevo punto de Alejandra Pérez tras una reconstrucción de Kennedi Evans, el equipo puso el 14-10 en el electrónico. El Fundación Cajasol Andalucía se atascó en la rotación y propició un parcial de cinco a cero en contra para el 17-15. Ricardo Torronteras pidió tiempo muerto. El final de set fue muy igualado y finalmente lo cerró el conjunto nazareno por 25-23.

El segundo set dio inicio con mayor igualdad en el marcador hasta el 10-7 donde el equipo de Ricardo Torronteras consiguió una parcial de cuatro a cero con buen trabajo en recepción. El Fundación Cajasol Andalucía fue muy superior durante todo el parcial y la ventaja fue en aumento. Una buena Maguilaura Frías, Kira Thompsen y Emery Hermann destacaron junto a Alejandra Pérez para cerrar el set por 25-14.

El último set, a quince puntos, cayó del lado visitante. El CV Melilla estuvo más acertado en todas las facetas del juego y especialmente cometió un menor número de errores incomodando mucho a la recepción nazarena. Cerraron el partido llevándose el tiebreak por 9-15.