Duelo de líderes: Cajasol Real Ciencias y Huesitos La Vila se enfrentan este domingo
Los dos equipos pelean por la plaza en las semifinales de la Copa del Rey
El Cajasol Real Ciencias Sevilla recibe este domingo, a las 12:30, en el Juan Arenas, al Huesitos La Vila. Los científicos, líderes del grupo con 9 puntos, y los vileros, segundos con 8, protagonizarán un choque que puede marcar el rumbo de la competición para ambos conjuntos.
El conjunto sevillano, impulsado por su fortaleza en casa y por la evolución mostrada en su juego, ha trabajado durante toda la semana con el foco puesto en la intensidad, la disciplina y la concentración. Son conscientes de que cada detalle puede resultar determinante en el duelo del domingo.
El equipo buscará imponer su ritmo, aprovechar su fortaleza en el contacto y mantener la continuidad en ataque que tan buenos resultados ofreció en jornadas anteriores. Con todo aún por decidir en el grupo, el choque promete máxima intensidad y emoción.
La Vila, un bloque fiable y en buena dinámica
Los alicantinos llegan a Sevilla como un bloque sólido, respaldado por buenos resultados y un primer tramo de temporada muy serio. Tras ganar en Landare y en El Pantano a El Salvador, los de Falu Quirelli afrontan la cita después de su jornada de descanso.
Tras el entrenamiento del jueves, Tomás Carrió valoró el momento del equipo: “Ha sido una buena semana de entrenamientos. Desde el lunes nos pusimos a trabajar en la recuperación, sacamos las cosas positivas y las que debemos mejorar. Hubo un muy buen primer tiempo frente a Hernani y desde ahí tenemos que hacernos fuertes para este fin de semana”.
Sobre el partido del domingo, el técnico científico añadió: “La Vila está fuerte en las dos competiciones. Es un equipo duro, que ataca mucho, le gusta jugar a la mano y tiene unas formaciones fijas sólidas. Será un partido que exigirá lo mejor de nosotros, trabajar mucho en el punto de encuentro, en la obtención y atacarlos”.
