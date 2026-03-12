Duplantis salta 6,31 y vuelve a batir su propio récord del mundo

El sueco Armand Duplantis ratificó su condición como el mejor pertiguista de todos los tiempos, tras batir este jueves su propio récord del mundo imponerse en la Mondo Classic, la reunión que se celebra en su honor en la ciudad sueca de Uppsala, con una altura de 6,31 metros.

Un impresionante salto que permitió a Duplantis, vigente campeón olímpico, mundial y europeo, mejorar en un centímetro la anterior plusmarca universal que el mismo poseía con un registro de 6,30 metros desde los Mundiales disputados el pasado mes de septiembre en Tokio.

Todo un golpe de autoridad que dejó claro quién es el indiscutible 'rey' de la especialidad, en una temporada en la que el saltador escandinavo, de 26 años, se había mostrado más gris de lo habitual.

Duplantis celebra con una bandera de Suecia. / FREDRIK PERSSON

Tal y como reflejaban los tan "sólo" 6,06 metros que Armand Duplantis había saltado en su única competición en el año 2026, el All Star de Pértiga disputado el pasado 22 de febrero en la localidad francesa de Clermont-Ferrand.

Una circunstancia que no había desaprovechado el griego Emmanouil Karalis para acaparar todos los focos al firmar el segundo mejor salto de todos los tiempo, al supera el pasado 28 de febrero los 6,17 metros en los Campeonatos de Grecia.

Estado de gracia que Karalis, vigente subcampeón del mundo, tras Duplantis, tanto al aire libre como en pista cubierta, prolongó el pasado sábado en Rouen (Francia), donde 'Manolo' tras imponerse con una marca 6,06 metros, trató de superar, sin éxito, los 6,20.

Karalis se derrite en el cara a cara

Actuaciones que parecían convertir al saltador heleno en un rival temible para Duplantis en su reunión más querida, la Mondo Classic de Uppsala, donde el escandinavo compite ante su público.

Un duelo que tanto Duplantis como Karalis parecieron reunir en la primeras alturas, ya que si el sueco se estrenó en el concurso con un salto válido de 5,65 metros, el griego no se estreno hasta los 5,80.

Debut preocupante para el pertiguista heleno que tuvo que esperar a su segundo intento, un anticipo de lo que ocurrió con los 6,00 metros, que Emmanouil Karalis no logró franquear, tras fallar en sus tres intentos.

Fallos que convirtieron al noruego Sondre Guttormsen, que el pasado sábado saltó en Rouen 6,06 metros, en el principal rival de Duplantis, que tras superar a la primera los 5,90 metros puso el listón en los 6,08 metros.

Una altura que Guttormsen, que luchaba contra sus propios límites, no pudo superar, pero sí Armand Duplantis, que con la victoria ya asegurada se lanzó en busca de un nuevo récord del mundo.

Un récord por decimoquinta ocasión

Para ello el sueco, de 26 años, situó la barra en 6,31 metros, un centímetro más que cuando el pasado mes de septiembre adornó el título de campeón del mundo con una nueva plusmarca universal.

Una marca del futuro que Duplantis convirtió este jueves en Uppsala en presente tras superar a la primea un listón que pese a quedarse cimbreando no acabó cayendo para regocijo del sueco y su afición.

Salto que permitió al escandinavo batir por decimoquinta ocasión el récord del mundo desde que en febrero de 2020 logró su primera plusmarca universal tras saltar 6,17 metros en la ciudad polaca de Torun.

Escenario de los Mundiales en pista cubierta que se disputarán a finales del presente mes de marzo y en los que Armand Duplantis buscará su cuarto título de campeón del mundo bajo techo, quien sabe si con otro nuevo récord universal.