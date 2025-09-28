Dura derrota de las Cocos en Valladolid ante el todopoderoso Colina Clinic El Salvador (71-0)

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla viajaba a Valladolid para visitar al todopoderoso Colina Clinic El Salvador con varias bajas importantes y sólo 21 jugadoras. Las chamizas impusieron pronto su ritmo y poderío físico con un ensayo de paquete culminado por Matilda Toca y pocos minutos después otra marca fruto del juego de delantera de Kiara Esposito.

A los 15 minutos la centro Amaia Erbina rompió la línea defensiva para anotar y pocos minutos más tarde ensayar de nuevo Kiara Espósito y asegurar el punto bonus. Tuvo un par de reacciones y acercamientos a la veintidós rival, si bien dos nuevos ensayos chamizos de Isabel Sierra y Saray Avilés dejaban bien a las claras el potencial del rival.

Tras el 38-0 al descanso en la segunda mitad tardó bastante en moverse el marcador meced a la enorme labor defensiva de las verdinegras. En el 58 llegó el segundo ensayo en la cuenta personal de la vasca Amaia Erbina.

La primera línea Carla Méndez, la ala Tecla Masoko y las tres cuartos Martina Toca y Amaia Erbina sumaron cuatro nuevos ensayos todos transformados por la medio de melé Bingbing Vergara y que cerraron el marcador con un contundente 71-0 después de once ensayos. La segunda jornada se jugará en el Juan Antonio Arenas de La Cartuja el domingo 5 de octubre contra Olímpico de Pozuelo.