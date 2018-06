Un nuevo candidato

La opción de Eduardo Pascual no es la primera que suena para ocupar la vacante dejada por Antonio Alonso en la dirección deportiva. En semanas anteriores se puso sobre la mesa también la de Javier Imbroda, entrenador de uno de los equipos cajistas más exitosos de la historia, si bien tampoco se ha concretado nada con el de Melilla más que algunas tomas de contacto.

La idea del club verdiblanco es cerrar cuanto antes la llegada del director deportivo . Pese a ello, las conversaciones entre los rectores del Betis Energía Plus y el propio Pascual apenas han sido una primera toma de contacto para conocer la predisposición y la compatibilidad de trabajar juntos en el futuro más cercano.

Casi un mes después de confirmarse la salida de Antonio Alonso del Betis Energía Plus , la dirección deportiva continúa huérfana . Los nombres y propuestas para el cargo se suceden, aunque los rectores quieren afinar en su decisión final, pues entienden que ésta será una de las piezas más importantes, si no la piedra angular, del proyecto que trate de devolver al equipo verdiblanco a la máxima categoría del baloncesto español y que la travesía de los béticos en la LEB Oro dure lo menos posible.

Mikel Uriz, con la selección de Euskadi

La Federación Vasca de Baloncesto anunció la convocatoria de Mikel Uriz para los próximos compromisos del combinado regional. El base del Betis Energía Plus fue citado por Pablo Laso, seleccionador, para participar en el X Torneo de Baracaldo, en el que se enfrentarán a las selecciones sub 20 de Alemania, Francia y España. El campeonato se disputará los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en el polideportivo Lasesarre de la ciudad bilbaína, si bien los once citados, así como los tres invitados, deberán estar el próximo martes 26 en Bilbao para realizar los primeros entrenamientos, según anunció la propia federación.