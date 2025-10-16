Los equipos andaluces de fútbol guardarán un minuto de silencio por la menor que se suicidó en Sevilla

La Real Federación Andaluza de Fútbol ha comunicado por la intranet a los clubes de fútbol que en todos los encuentros correspondientes a las competiciones del fin de semana del 17 al 19 de octubre se guardará un minuto de silencio en memoria de dos personas recientemente fallecidas vinculadas al fútbol andaluz: una jugadora cadete del C.D. Honeyball Femenino y también por el delegado de equipo del C.D. Futsal Arunci, perteneciente a Morón de la Frontera.

En concreto, el mensaje que han recibido los clubes de fútbol desde las delegaciones provinciales de la RFAF, a través de su intranet, ha sido el siguiente: Por medio de la presente se informa que para todos los encuentro de las competiciones de la jornada de la jornada en curso (17 al 19 de octubre) se guardará un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de la jugadora cadete del C.D. HONEYBALL FEMENINO y el delegado de equipo del C.D. FUTSAL ARUNCI.

Sin duda, el gesto servirá como homenaje y muestra de respeto hacia ambos, cuyos fallecimientos han causado una profunda conmoción en sus clubes y en toda la comunidad futbolística andaluza.

De hecho, el propio club de la menor suicidada en la capital hispalense, el CD Honeyball, ya dio el pésame a familiares, amigos y compañeras el pasado martes, uniéndose a su dolor: