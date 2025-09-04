España busca la clasificación ante Grecia en el Eurobasket

La selección española de baloncesto se enfrenta este jueves a Grecia (20:30 horas) en un partido decisivo para su continuidad en el Eurobasket. El combinado nacional aún no tiene asegurado su pase a octavos de final, objetivo que logrará si consigue la victoria o si Georgia supera a Bosnia-Herzegovina en el otro encuentro de la jornada.

El equipo dirigido por Sergio Scariolo, actual campeón del torneo, desperdició dos oportunidades de clasificación en la jornada anterior. La derrota ante Italia, donde España dominó hasta el tercer cuarto, y la victoria de Bosnia-Herzegovina sobre Grecia complicaron la situación. El balance actual de 2-2, producto de las derrotas contra Italia y Georgia, junto a las victorias frente a bosnios y chipriotas, mantiene la incertidumbre.

El rendimiento de Santi Aldama será fundamental para las aspiraciones españolas, tras mostrar un excelente nivel durante todo el campeonato. La progresión de los jóvenes bases, especialmente Sergio de Larrea, y la necesaria mejora de los hermanos Hernangómez, que tuvieron una discreta actuación ante Italia, serán factores determinantes.

España podría beneficiarse de jugar sin presión, ya que el encuentro entre Bosnia y Georgia se disputa a las 14:00 horas. Sin embargo, una victoria bosnia forzaría un duelo decisivo contra los griegos, que ya están clasificados pero buscan asegurar el primer puesto para obtener un cruce más favorable en la siguiente fase.

Grecia cuenta con su principal estrella, Giannis Antetokounmpo, quien acumula ocho partidos consecutivos anotando 25 puntos o más en el Eurobasket. Esta marca solo es superada por su compatriota Nikos Galis, con 19 encuentros. El equipo heleno, dirigido por Vassilis Spanoulis, también dispone de otros jugadores destacados como Kostas Sloukas, Kostas Papanikolau, Konstantinos Mitoglou y Tyler Dorsey.