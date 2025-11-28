España deja muy abierta la vuelta de la final de la Liga de Naciones (0-0)

La selección española femenina de fútbol llegará al estadio Metropolitano de Madrid con las opciones intactas de revalidar el título de campeona de la Liga de Naciones después de sufrir un calvario sin consecuencias (0-0) en el duelo de ida de la final ante Alemania en Kaiserslautern.

Habría que mirar muy atrás en el tiempo para encontrar cuarenta y cinco minutos en los que las españolas se vieran tan sometidas como en la primera parte, en la que fueron un juguete en manos de una selección anfitriona que no solo mereció irse al descanso ganando, sino que además opositó firmemente a golear.

Intensa en la presión, anulando la circulación por el centro y los balones filtrados hacia las creadoras de juego de 'La Roja', muchos de sus numerosos robos en el centro del campo llegaban seguidos de contraataques vertiginosos a los que solo les faltó templanza en la definición para convertirse en letales.

El festín de acercamientos de las anfitrionas arrancó a los seis minutos, cuando Nicole Anyomi puso un centro al segundo palo que no encontró una compañera tras una internada por la izquierda, el carril por el que las de Christian Wück desviaron el tráfico ofensivo sin que una desbordada Ona Batlle pudiera cobrarles peaje.

Indiscutible el dominio de las germanas, este alcanzó su cenit al filo de la media hora, cuando acumularon cuatro ocasiones, a cual de ellas más clara. Así, a los 26 minutos y de nuevo por el costado zurdo, Klara Brühl se plantó ante Cata Coll, sacando la guardameta una pierna providencial para negarle el gol.

Nada pudo hacer poco después última ante un tiro de Franziska Kett, pero, impotente y en la distancia, vio cómo Irene Paredes sacaba el tanto bajo la portería.

Se le acumulaba el trabajo a Cata, que a los 29 minutos tuvo que tapar, otra vez, una internada de Brühl y que a los 33 sufrió en un saque de esquina cuando su despeje acabó en la cabeza de Rebecca Knaak y tuvo que corregir a una mano para evitar que el esférico se colase de rebote. Que el duelo llegase empatado a cero al paso por vestuarios pareció casi un milagro.

Quizás aliviada por sobrevivir al acoso sin tregua, volvió España al campo con otro ánimo. Le duró cinco minutos, pero pudieron ser suficientes para alterar el guion de un duelo en el que parecía estar de prestado.

Alexia Putellas, con un golpeo con efecto que no se alejó demasiado de la portería, sirvió el aperitivo de la situación más clara para las españolas, un remate a un palo de Esther González tras un servicio desde la derecha. El contexto invitaba al optimismo para España, pero se quedó en espejismo.

Recuperada la confianza perdida por momentos, volvió Alemania a controlar el enfrentamiento a su gusto. Y respondió al lanzamiento al poste de su oponente doblando la apuesta. Brühl mediante un zarpazo raso que Cata solo pudo seguir con la mirada y Jule Brand con un balón enviado con dulzura y veneno desde la derecha percutieron el metal entre la incredulidad y la frustración del colectivo alemán.

No volvieron a acercarse tanto al gol como en esas dos acciones, pero la sensación de peligro constante no cambió en ningún momento ante una selección española encerrada en su área, incapaz de sacar la pelota en conducción y que encontró en el empate a cero la satisfacción de quien se libra de un disgusto.

Ahora tendrá un breve periodo para superar el estrés postraumático e intentar mantener la corona con ayuda de sus aficionados en el Metropolitano.