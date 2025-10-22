Espectacular segunda jornada de la Liga de Vóley Playa

Una jugadora remata el balón en la segunda jornada de la liga de Voley Playa bajo la mirada de dos espectadoras.

Las instalaciones deportivas de Mairena del Aljarafe volvieron a ser escenario de un ambiente espectacular durante la segunda jornada de la Liga de Vóley Playa, disputada el pasado fin de semana. La competición volvió a mostrar una gran igualdad en todas las categorías, lo que augura una temporada repleta de emoción y duelos muy ajustados.

Entre las novedades, destacó el debut de varias parejas que prometen dar mucho que hablar. Una de ellas fue la formada por Débora Silva —una de las jugadoras más laureadas de la competición en las categorías femenina y mixta— junto a Javi Reyes, quienes lograron una sólida victoria en su estreno. También se estrenaron con triunfo Mario Álvarez y Paloma Cantero, imponiéndose por 2-0 en un encuentro muy disputado.

En categoría masculina, los grandes dominadores hasta el momento, Rafa Jimeno y Juan Carlos Marqués, volvieron a demostrar su excelente estado de forma, sumando una nueva victoria que los mantiene en lo más alto de la clasificación.

Por su parte, en la categoría femenina, el partido más emocionante de la jornada fue el que enfrentó a Débora Silva y Fátima Mesa contra las hermanas Leonor y María José Cea. Tras un intenso encuentro lleno de alternancias, Silva y Mesa se llevaron el triunfo por un ajustado 2-1, consolidándose como una de las parejas favoritas al título.

La tercera jornada de la Liga de Vóley Playa se disputará el próximo 17 de noviembre, nuevamente en las instalaciones de Mairena del Aljarafe, donde se espera mantener el mismo ambiente competitivo y festivo que ya caracteriza a esta edición.