El Estadio de la Cartuja vuelve a pugnar por la próxima final de la Copa del Rey

El Estadio de la Cartuja volverá a pelear por la organización de la próxima final de la Copa del Rey, que se disputará en abril de 2026. Así lo ha confirmado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, en un acto que ha tenido lugar esta mañana en Málaga para la presentación del partido entre España y Suecia, que se disputará el próximo 24 de octubre en La Rosaleda, correspondiente a la ida de las semifinales de la Nations League de selecciones femeninas.

La noticia viene a cuento debido a que precisamente este miércoles 24 de septiembre se ha abierto el pliego con las condiciones para la organización de esta final de la Copa del Rey después de que concluyera el pasado año el convenio que unía a la Junta de Andalucía y el Estadio de la Cartuja con la Federación Española para albergar este partido desde los tiempos en los que era consejero el malogrado Javier Imbroda.

El Estadio de la Cartuja, concretamente, ha acogido las seis últimas finales de la temporada 2019-20, cuando la Real Sociedad se impuso al Athletic Club en un partido que se retrasó desde el 18 de abril de 2020 hasta el 3 de abril de 2021 y que se disputó a puerta cerrada debido a las secuelas por la pandemia por coronavirus.

Desde entonces el Barcelona, Real Betis, Real Madrid, Athletic Club y Barcelona de nuevo, en una espectacular final contra el Real Madrid, fueron conquistando los sucesivos títulos coperos en el Estadio de la Cartuja, que ahora quiere volver a organizar la próxima final.

Una imagen del acto en el que ha estado presente Rafael Louzán en Málaga. / J. M. Olías

Así lo confirmaba en Málaga, Rafael Louzán, quien lo hacía con las siguientes palabras: “Sale justo hoy el pliego de condiciones para organizar la final de la Copa de Rey 25-26 en abril. Sabemos que la Junta de Andalucía y RFAF estan muy interesadas en que podamos continuar en La Cartuja. Es un proceso abierto también a otras comunidades, que también están interesadas. Se piden estadios de más 50.000 espectadores, con unas condiciones económicas importantes porque el retorno, como bien sabe Sevilla, es tremendo. Andalucía es tierra de acogida y estamos muy contentos cuando venimos. Con Cataluña son las regiones con más licencias de fútbol”.

Las declaraciones del dirigente gallego de la Federación Española no aclaraban cuándo tendrá lugar la designación definitiva, pero sí dejaban muy abierta, según todos los asistentes al acto, la posibilidad de que el Estadio de la Cartuja, donde juega esta temporada y la siguiente, al menos, sus partidos el Betis vuelva a acoger una de las citas más importantes del calendario futbolístico español.